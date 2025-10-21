עברה בכנסת הצעת החוק שתכפיל את תקציב נכי צה"ל

הצעת חוק של יושב ראש הקואליציה אופיר כץ שקובעת הכפלה של מימון המדינה לפעילות למען נכי צה״ל ונפגעי פעולות האיבה עברה היום (שלישי) בקריאה השנייה והשלישית בכנסת.

מספר הפצועים במלחמת חרבות ברזל גדל בצורה משמעותית והגיע לעשרות אלפים, מה שהקשה לספק טיפול ושיקום ראוי באמצעים הדלים הקיימים.עד היום המדינה מימנה חלק קטן מהפעילות שהסתכם ב-70 מיליון ש"ח בלבד.

כעת, הצעת החוק מגדילה את מימון המדינה לנכי צה״ל ונפגעי פעולות איבה לכ-160 מיליון ש"ח ב-2025 והסכום ימשיך ויגדל בהתאמה כל שנה. ההגדלה תאפשר להרחיב את הפעילות, להקים בתי לוחם נוספים ברחבי הארץ, לקלוט את כלל הפצועים ולספק להם שירותים טובים ומתקדמים יותר.

יושב ראש הקואליציה אופיר כץ: "אנחנו חייבים להם הכל. הם נלחמו בגבורה בחזית, הם נושאים כל יום את הפציעה בגופם ובנפשם, והם הקריבו בשביל כולנו בשליחות מלאה. זו בשורה גדולה מאוד. אמשיך להלחם למען גיבורנו תמיד".