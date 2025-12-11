סקר i24NEWS: מה הישראלים חושבים על חוק הגיוס?

בנק ישראל יצא היום (חמישי) נגד חוק הגיוס, בטענה כי הוא "פוגע בשוק העבודה", וכי הוא עלול לא להביא לשינוי משמעותי בהיקף הגיוס - ובכך "לשמר את הנטל הכלכלי האישי והמשקי הנובע מהשימוש הנרחב באנשי המילואים". בכך מצטרף בנק ישראל לשורת קולות המתנגדים למתווה המוצע בחוק, בהם גם לא מעט עולים מהקואליציה. בתוך כך, הערב פורסם במהדורה המוקדמת עם מירי מיכאלי סקר מיוחד בנושא, שבדק מהי עמדתם של הישראלים לגבי חוק הגיוס.

בקרב מצביעי הקואליציה, 54% אמרו שהם בעד החוק ושהוא נכון ומאוזן, בעוד ש-20% אמרו שהם נגד החוק. 26% אמרו שאין להם עמדה בנושא.

בקרב מצביעי האופוזיציה מצטיירת תמונה יותר חד-משמעית - 80% אמרו שהם נגד החוק, בעוד ש-16% אמרו שהחוק נכון ומאוזן. 4% אמרו שאין להם עמדה בנושא.

בתמונה הכוללת - 36% מהעונים לסקר אמרו שהם בעד חוק הגיוס של ביסמוט, לעומת 49% שנגדו, 15% ללא עמדה בנושא.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-10 בדצמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 518 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3% ± בהסתברות של 95%.