סולברג קבע: אלו שופטי בג"ץ שידונו בשאלת ועדת חקירה ל-7.10

המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג קבע הערב (שלישי) את הרכב שבעת השופטים שידונו בעתירות הקוראות לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. השופטים שידונו בעתירות הם: השופט נעם סולברג, השופט דוד מינץ, השופטת יעל וילנר, השופט עופר גרוסקופף, השופט אלכס שטיין, השופט חאלד כבוב והשופט יחיאל כשר. יצוין כי מועד הדיון טרם נקבע.

אמש החליט נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית להעביר למשנה, השופט נעם סולברג, את הטיפול בעתירות הנוגעות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. לדבריו, ההחלטה נעשתה "למען ניקיון הדעת".

הנשיא עמית כתב בהחלטתו: "בהתחשב בכך שבמוקד העתירות שבכותרת עומדת הטענה כי יש להקים ועדת חקירה ממלכתית בהתאם לחוק ועדות חקירה, סבורני למען ניקיון הדעת כי אין מקום לכך שאתן החלטות בהליכים אלה. לפיכך, אני מורה כי העניין יועבר לטיפולו של המשנה לנשיא סולברג".

כזכור, בג"ץ הוציא בחודש נובמבר צו על תנאי במסגרת העתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר אירועי ה-7 באוקטובר, כשבמקביל הוקמה ועדת השרים שתדון במנדט של ועדת החקירה הממשלתית. הצו של בג"ץ הורה לממשלה לענות לעתירות שדורשות הסבר מדוע לא תוקם ועדת חקירה ממלכתית.

לפני שבועיים הממשלה הגישה לבג"ץ את תשובתה, בה נאמר: "אין כל בסיס משפטי להפיכת הצו על תנאי למוחלט, ועל בית המשפט לדחות את העתירות על הסף". כמו כן הממשלה אמרה כי במידה ובג"ץ יחליט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, זה יהיה "אקט קיצוני וחסר תקדים".