חשיפה: ראש אמ״ן לשעבר מסרב להיפגש עם מבקר המדינה

עוד לפני הזימונים שנשלחו לראש הממשלה נתניהו ולרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, פנו ממשרד מבקר המדינה לקצינים בכירים בצה"ל בדרישה להיפגש איתם, אך אלה לא זכו לשיתוף פעולה אמיתי. כך למשל, מבקר המדינה ביקש להיפגש עם ראש אמ"ן לשעבר אהרון חליוה, אך הוא מתחמק. כך פרסם הערב לראשונה ב-i24NEWS כתב הכנסת, עמיאל ירחי.

‏בכירים במשרד מבקר המדינה מספרים על מספר פניות לחליוה בכדי לקיים פגישה, אך אלו אינן יוצאת לפועל. ‏בכיר במשרד תקף: ״כמו שהוא ידע לפנות זמן לראיונות בתקשורת נקווה שימצא גם זמן למבקר המדינה".

