לאחר החלטת בג"ץ: הצוות בראשות רה"מ לטיפול בתקציבי החינוך החרדי יתכנס ביום ראשון | ארי קלמן

לאחר החלטת בג"ץ: צוות השרים בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו לטיפול בתקציבי החינוך החרדי יתכנס ביום ראשון, כך פרסם היום (חמישי) לראשונה כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן.

כזכור, בג"ץ הוציא אמש צו ביניים המקפיא את העברת מיליארד השקלים הקואליציונים לחינוך החרדי, לאחר שסיעת "יש עתיד" עתרה נגד החלטת ועדת הכספים מהשבוע שעבר. העצירה נוגעת לחובה ללמד במוסדות מקצועות ליב"ה.

i24NEWS

לאחר ההחלטה, שעוררה ביקורת רבה בציבור החרדי, יו"ר ש"ס אריה דרעי שוחח עם ראש הממשלה, והביע מחאה חריפה על ההחלטה. "זהו מאבק שאינו של המפלגות החרדיות בלבד אלא של הממשלה כולה״, אמר - ודרש כי עם שובו יכנס באופן מיידי את צוות השרים שהוקם לנושא החינוך החרדי, ויגייס את כלל הכוחות והמשאבים למאבק בהחלטה. ראש הממשלה נתניהו השיב כי הוא מגבה באופן מלא את הדרישה, וכי מיד עם שובו יפעל לכינוס צוות השרים לטיפול מהיר בנושא.