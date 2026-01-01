לאחר החלטת בג"ץ: הצוות בראשות רה"מ לטיפול בתקציבי החינוך החרדי יתכנס ביום ראשון | ארי קלמן

החלטת בית המשפט העליון להוציא צו ביניים המקפיא את העברת מיליארד השקלים הקואליציונים לחינוך החרדי עוררה תגובות סוערות בציבור החרדי • דרעי שוחח עם נתניהו - שהודיע על כינוס הפורום

ארי קלמן
ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר ש"ס אריה דרעי, ארכיון
ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר ש"ס אריה דרעי, ארכיוןHadar Parush/Flash90

לאחר החלטת בג"ץ: צוות השרים בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו לטיפול בתקציבי החינוך החרדי יתכנס ביום ראשון, כך פרסם היום (חמישי) לראשונה כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן.

כזכור, בג"ץ הוציא אמש צו ביניים המקפיא את העברת מיליארד השקלים הקואליציונים לחינוך החרדי, לאחר שסיעת "יש עתיד" עתרה נגד החלטת ועדת הכספים מהשבוע שעבר. העצירה נוגעת לחובה ללמד במוסדות מקצועות ליב"ה. 

Video poster
החרדים מחריפים את הטון על חוק הגיוס: גפני מאיים בפיזור הכנסתi24NEWS

לאחר ההחלטה, שעוררה ביקורת רבה בציבור החרדי, יו"ר ש"ס אריה דרעי שוחח עם ראש הממשלה, והביע מחאה חריפה על ההחלטה. "זהו מאבק שאינו של המפלגות החרדיות בלבד אלא של הממשלה כולה״, אמר - ודרש כי עם שובו יכנס באופן מיידי את צוות השרים שהוקם לנושא החינוך החרדי, ויגייס את כלל הכוחות והמשאבים למאבק בהחלטה. ראש הממשלה נתניהו השיב כי הוא מגבה באופן מלא את הדרישה, וכי מיד עם שובו יפעל לכינוס צוות השרים לטיפול מהיר בנושא.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות