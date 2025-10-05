ההשוואה של גולדקנופף: "מברך על המו"מ, יש לשחרר את האברכים"

יו"ר יהדות התורה, הרב יצחק גולדקנופף בירך הערב (ראשון) את ראש הממשלה בנימין נתניהו על קידום העסקה לשחרור החטופים ובאותה נשימה ביקש לשחרר את המשתמטים החרדים שכלואים, כך שיצאו לחגוג יחד עם משפחותיהם את חג סוכות.

"אמש התבשרנו בבשורה טובה אשר חיכינו לה זמן כה רב, הנך זוכה לקיים את מצוות פדיון שבויים ולהשיב את החטופים הביתה לחיק משפחתם ולעם כולו כנגד כל הסיכויים וכפי שאמרת אתמול בנאום לאומה בעזרת השם זה יקרה בקרוב מאוד. אנו מתפללים יחד עם כל בית ישראל שאכן נזכה לראותם עוד בחג הסוכות הזה חג שמחתינו ולתת מזור ותקווה לעם היושב בציון", ציין גודלקנופף.

לאחר שהביע תקווה לראות את כל החטופים שבים מעזה עוד במהלך חג הסוכות ביקש "בהזדמנות זו" להזכיר את אבריכי התורה, אשר לדבריו "ניצודו על ידי גורמי אכיפת החוק בעוון לימוד תורה". "גם הם 'להבדיל' בכלא הישראלי בימי החגים המקודשים לנו, אבקשך לפעול באופן מיידי ולשחרר אותם מן כלו גם הם לחגוג יחד עם בני משפחתם את חג הסוכות", כתב.

עוד התייחס גולדקנופף לשחרורם של 250 מחבלים עם דם על הידיים המרצים עונש בגין רצח. "אלו משוחררים בלית ברירה, אך עליך האחריות לוודא שלא יהוו איום לעולם על מדינת ישראל בשום שלב ובשום אופן", אמר. את דבריו סיכם שוב בעניין את נושא המשתמטים האסירים: "אדוני ראש הממשלה חזק ואמץ אל מול גורמי הרשע המחייבים את מדינת היהודים להושיב בכלא אזרחים שכל חטאם הוא לימוד תורתם".

על הדברים הגיב ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "אין לי ציפיות מגולדקנופף כי הוא באמת חושב שמשתמטים עריקים זה כמו החטופים. פשוט מביש. עבורו. הבעיה שלי היא עם ממשלה של ברית אפלה סמוטריץ-נתניהו-גולדקנופף שכרגע מחנכת מאות אלפי ילדים לאותה תפיסה אנטי-ציונית מעוותת. הבעיה שלי היא עם מפלגות שקוראות לעצמן ״ציוניות״, אך נותנות גב לביזיון ההשתמטות הזה רק מאינטרסים פוליטיים ואישיים.בקרוב מאוד נחליף את החבורה הזו, את ממשלת המחדל והרקבון, ונפתח פרק חדש ומופלא לעם ישראל"