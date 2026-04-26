פרסום ראשון: מי עומד מאחורי מפלגת המרכז החדשה - שגייסה מיליון שקלים?

מפלגת המרכז האנונימית "צבר", גייסה לאחרונה מיליון שקלים לקראת הבחירות הקרובות, כך נודע היום (ראשון) ל-i24NEWS. מבדיקה עולה כי לאחרונה תנועת "הרוב הציוני" השתלטה על השלד של מפלגת המדף, לקחה הלוואה של חצי מיליון שקלים וקיבלה ערבות של חצי מיליון מהיזם שי מורג. את "הרוב הציוני" מובילים אליאב דיקשטיין ולירון בדט-זילברשטיין.

אליאב דיקשטיין, יו"ר "הרוב הציוני", הוא פרשן ב-i24NEWS. בנוסף הוא מג"ד במיל', איש יחידת דובדבן, יזם נדל"ן בחו"ל ויזם ציוני-חברתי בישראל. באתר המפלגה נאמר כי הוא "מאמין שזו העת לפעול למנהיגות שבאה לשרת, לחשוב, לעשות ולעבוד לטווח ארוך. מנהיגות שנוגעת במהותם של דברים ולא במהותה של כיסאולוגיה. מוביל את תנועת הרוב הציוני על מנת להחזיר את האמון במנהיגות ציבורית משמעותית, בעלת שיעור קומה, שתשרת את הציבור".

המנכ"לית לירון בדט-זילברשטיין מכהנת 12 שנה כמנכ"לית של חברה לפיתוח תשתיות ידע, העברת ידע וייעוץ ארגוני בארץ ובחו"ל. היא עורכת דין בעלת תואר ראשון ושני במשפטים ומנהל עסקים בהצטיינות. מדבריה באתר המפלגה, היא "מאמינה בגישור וחיבור בין קהילות ואוכלוסיות שונות, ויודעת שחיבור כזה לא נוצר יש מאין, וגשרים צריכים תחזוקה. על כן הצטרפה לצוות הניהול הבכיר של הרוב הציוני ותוביל את התנועה לטובת הרוב הציוני בישראל ולהשמעת הקול של 70% מהציבור הישראלי שמסכים על 70% מהנושאים".