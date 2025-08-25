הבקשה המקוממת של גולדקנופף: להרחיב מתווה טיסות העריקים

מומלצים -

יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף ביקש הערב (שני) מראש הממשלה בנימין נתניהו להרחיב את מתווה טיסת תלמידי הישיבות העריקים גם לקבוצות חרדים נוספות שטסות לארצות הברית בתקופת החגים.

"אבקש בכל הכבוד להרחיב את המתווה כך שיכלול גם את אלפי חסידי חב"ד הנוסעים מדי שנה לימי החגים להיות במחיצת רבם הרוחני - הן במסעותיהם ל–770 בניו יורק, והן חסידויות נוספות שפנו גם הם בנושא כדוגמת סקווירא, באבוב, וויזניץ מאנסי ועוד, במקומות נוספים ברחבי העולם שבהם נוהגים להתאסף. גם עבורם מדובר בחוויה נשגבת שאין לה תחליף וחובה עלינו לאפשר להם את זה".

נציין כי עשרות אלפי חרדים ימריאו בחודש הבא לאומן שבאוקראינה. ביום חמישי נתניהו ערך דיון בנושא, במהלכו יושב ראש ש"ס אריה דרעי, הציף את הסוגייה לפיה אלפים מהם - עריקים משירות צבאי - עשויים להיעצר בשל כך בשדה, כך פרסם כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'. עוד נודע ל-i24NEWS כי "דרעי הציף את הנושא גם בפני לשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ - וגם שם לא מצאו פתרון".

במהלך הדיון, ראש הממשלה אמר: "הם נוסעים לתפילה ולא לטיול, צריך למצוא להם פתרון". בהמשך, הוא הנחה את מנכ"לית משרדו לבדוק היתכנות לפתרון.