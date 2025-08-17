הרבנים לא יאשרו: מעצר העריקים מעכב את חזרת ש"ס לממשלה

מומלצים -

המבצע הצבאי למעצר עריקים שמתנהל בימים אלה משפיע באופן ישיר על ממשלתו של בנימין נתניהו. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי, כי מעצר העריקים החרדים הספרדים מרחיק את חזרת ש"ס לממשלה.

בכירים במפלגה אמרו ל-i24NEWS כי הם מתקשים לראות את שרי ש"ס חוזרים לתפקיד בזמן המעצרים, רבני המפלגה לא יתנו במהרה הסכמה לדרעי. עוד ציינו כי בליכוד תכננו שדרעי יחזור מהר אחרי הדחת אדלשטיין - אך העסק כרגע מורכב יותר.

