הרבנים לא יאשרו: מעצר העריקים מעכב את חזרת ש"ס לממשלה
בכירים במפלגה החרדית מסרו ל-i24NEWS שהייתה כוונה לחזור לקואליציה לאחר הדחת אדלשטיין • מעצרם של 7 צעירים ספרדים לא יאפשר לרבנים להסכים לשרים לחזור לשולחן קבלת ההחלטות
עמיאל ירחיכתב כנסת
1 דקות קריאה
המבצע הצבאי למעצר עריקים שמתנהל בימים אלה משפיע באופן ישיר על ממשלתו של בנימין נתניהו. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי, כי מעצר העריקים החרדים הספרדים מרחיק את חזרת ש"ס לממשלה.
בכירים במפלגה אמרו ל-i24NEWS כי הם מתקשים לראות את שרי ש"ס חוזרים לתפקיד בזמן המעצרים, רבני המפלגה לא יתנו במהרה הסכמה לדרעי. עוד ציינו כי בליכוד תכננו שדרעי יחזור מהר אחרי הדחת אדלשטיין - אך העסק כרגע מורכב יותר.
