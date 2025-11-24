בעקבות מחדל של היועמ"שית: ייסגר תיק האונס נגד חנוך מילביצקי | אבישי גרינצייג

החשד לאונס נגד חבר הכנסת חנוך מילביצקי: ל-i24NEWS נודע הערב (שני) כי בשל מחדל של היועצת המשפטית לממשלה - התיק נגדו צפוי להיסגר.

בחקירתו, מילביצקי סירב למסור גרסה ברורה לאירועים, אך נתן הצהרה חוזרת ונשנית: "מעולם לא כפיתי את עצמי על אף אישה". כשחוקרי המשטרה ביקשו ממנו תשובה עובדתית האם קיים עם המתלוננת יחסי מין, הוא לא ענה ומסר שוב: "מעולם לא כפיתי את עצמי על אף אישה".

בתוך כך, המתלוננת הפלילה את עצמה כשאמרה: "שילמו לי כסף כדי שאחתום על תצהיר שראש הכת לייטמן לא אנס אותי. בזמן שהוחתמתי על תצהיר השקר, מיליבצקי אנס אותי בעצמו בחדר המלון". המשטרה גבתה גרסה מהמתלוננת, ולמעשה נתנה לה מעמד דומה לעדת מדינה עקב ההפללה העצמית.

עם זאת, בעקבות המחדל, החקירה באזהרה של חבר הכנסת הגיעה רק שנה לאחר מכן ולאחר שהמתלוננת נעלמה בחו"ל וניתקה מגע. כעת, למרות גרסתו המופרכת והמעורפלת של מילביצקי - התיק נגדו צפוי להיסגר בשל היעלמות עדת המפתח.

עו"ד ציון אמיר המייצג את מילביצקי לא מסר תגובה.