הממשלה לבג"ץ: לא השלמנו את החקיקה להקמת ועדת חקירה ל-7/10, אל תתערבו

הממשלה הודיעה היום (רביעי) לבג"ץ כי היא לא השלימה את החקיקה להקמת ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר, וביקשה מבית המשפט ש"לא להתערב" בסוגיה.

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בהודעה נכתב כי "למרבה הצער, בשל אילוצי לוח הזמנים של הכנסת, לא עלה בידי הכנסת להשלים את הליכי החקיקה של הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית בטרם יציאתה לפגרת הבחירות".

"אופן חקירת האירועים נשוא העתירות דנן מצוי בלב מחלוקת פוליטית בין המפלגות המתמודדות בבחירות. בנסיבות אלה, אין זה ראוי כי בית המשפט הנכבד יידרש להכריע בסוגיה זו או יתערב בה בשלב זה. בהקשר לכך נקבע, כי דווקא בעת הזו, של ערב בחירות, ׳ראוי גם בית המשפט שינהג באיפוק ובריסון. מדובר בתקופה רגישה מבחינה פוליטית, ועל בית המשפט לבחון היטב את ההשלכות האפשריות של פסיקתו על הלכי רוח בציבור׳", נכתב.

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, פרסם בעמוד ה-X שלו תגובה: "ועדת חקירה ממלכתית תקום ב-28.10".