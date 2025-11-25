פרסום ראשון: אור ירוק מלשכת ראש הממשלה לקדם את חוק הגיוס

פרסום ראשון: אור ירוק ניתן מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו להתחיל בקידום חוק הגיוס, כך פרסם היום (שלישי) לראשונה כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן. כאמור, נוסח החוק המעודכן יונח בסוף השבוע לעיון חברי הוועדה, ומסתמן כי הדיונים בנוסח החוק יחלו לקראת השבוע הבא, כהכנה להצבעות במליאת הכנסת.

כזכור, בשבוע שעבר קבעו שופטי בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, כי על רשויות המדינה לפעול בהקדם האפשרי, בתוך 45 ימים, לגיבוש מדיניות אכיפה אפקטיבית כלפי משתמטים בני הציבור החרדי, אשר תכלול צעדי אכיפה משמעותיים במישור הפלילי, ולצדם פעולות משלימות נרחבות במישור הכלכלי-אזרחי.

מספר שעות לפני כן, מנהיג "דגל התורה" הרב לנדו נתן "אור ירוק" לחברי הכנסת והורה לקדם את חוק הגיוס בוועדה בהקדם. עוד נמסר בהחלטה כי לאחר שתוגש הצעת החוק במלואה ועוד בטרם ההצבעה בכנסת, היא תעלה על שולחנם של גדולי ישראל שליט"א ושם יוחלט סופית לגבי אופן ההצבעה על החוק - ספק שמהווה סיכון מבחינת ראש הממשלה בנימין נתניהו - שבינתיים מונע את קידום החוק בוועדה.

סיעת דגל התורה ביקשה מציבור בני התורה ולומדיה "שימשיכו לעסוק בתורה בהיכלי הישיבות והכוללים" והוסיפה כי "אנו סמוכים ובטוחים שבזכות ריבוי לימוד התורה והיצמדות לדעת גדולי התורה שליט"א, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה שזו השמירה הגדולה על עם ישראל כולו".