טראמפ ביקש מהרצוג לתת חנינה לרה"מ נתניהו: "מדובר בתיק פוליטי לא מוצדק"

נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל הבוקר (רביעי) איגרת חתומה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הקורא לו לשקול מתן חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. כך נמסר מבית הנשיא.

באגרת נכתב: "נשיא המדינה מכבד מאוד את הנשיא טראמפ, הוא שב ומביע את הערכתו על תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל ותרומתו העצומה להשבת החטופים, שינוי פני המזרח התיכון ועזה, ושמירה על ביטחונה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כפי שהבהיר נשיא המדינה לא פעם, על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים", נמסר.

עוד נכתב: "זהו כבוד עבורי לכתוב לך ברגע היסטורי זה, שבו יחד הצלחנו להשיג שלום שנחפש במשך לפחות 3,000 שנה. אני מודה לך ולכל אזרחי ישראל על הכנסת האורחים החמה והלבבית, ומתייחס לנושא מרכזי מנאומי בכנסת. כאשר מדינת ישראל הגדולה והעם היהודי המופלא נעים קדימה מעבר לתקופות הקשות של שלוש השנים האחרונות, אני קורא לך לחון לחלוטין את בנימין נתניהו, שהיה ראש ממשלת מלחמה חזק ומכריע, וכעת מוביל את ישראל לעידן של שלום. הדבר כולל את המשך עבודתי עם מנהיגים מרכזיים במזרח התיכון כדי להוסיף מדינות נוספות להסכמי השלום ההיסטוריים – הסכמי אברהם.

"ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל מול יריבים עוצמתיים וסיכויים קשים, ותשומת ליבו אינה יכולה להיות מוסחת שלא לצורך. בעוד שאני מכבד לחלוטין את עצמאותה של מערכת המשפט הישראלית ואת דרישותיה, אני מאמין שהתיק נגד ביבי, שנלחם לצידי במשך זמן רב – כולל נגד יריבתה הגדולה של ישראל, איראן – הוא תיק פוליטי ובלתי מוצדק. יצחק, יצרנו מערכת יחסים נהדרת, על כך אני מודה ומכובד מאוד. הסכמנו שכבר עם כניסתי לתפקיד בינואר, המיקוד היה להביא את החטופים הביתה ולהשיג את הסכם השלום. כעת, משהשגנו הישגים חסרי תקדים אלה, ושומרים את חמאס תחת שליטה, הגיע הזמן לאחד את ישראל סביב ביבי על ידי חנינתו, ולשים סוף למלחמת החוק הזו אחת ולתמיד".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר בתגובה: "תזכורת: החוק הישראלי קובע שהתנאי הראשון לקבלת חנינה הוא הודאה באשמה והבעת חרטה על המעשים".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "כתבי האישום התפורים והבזויים כנגד ראש הממשלה נתניהו, הפכו ממזמן לכתב אישום נגד הפרקליטות, שקלונה ופשעיה נחשפים במשפט מדי יום. חנינה במקרה הזה, היא הדבר הנכון והדחוף לעשות. הנשיא הרצוג, תקשיב לנשיא טראמפ!".