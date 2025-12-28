סערה נוספת נרשמה היום (ראשון) במהלך דיון בוועדת הכספים של הכנסת, כאשר יושב הראש - חבר הכנסת חנוך מילביצקי מהליכוד תקף את היועצת המשפטית של הוועדה בזמן מרתון הדיונים על העברות כספים. היועמ"שית, שניסתה להציג את עמדת הייעוץ המשפטי, נענתה בקריאות: "אתם בושה אחת גדולה", כשהיא נקטעת שוב ושוב.

כאמור, היועצת המשפטית של ועדת הכספים ביקשה להשלים את דבריה, בזמן שהציגה את עמדת הייעוץ המשפטי. היו"ר מילביצקי, טען כי הייעוץ "מגבה את האופוזיציה בלי הפסקה" - והתעלם מדבריה, תוך שעונה: "שמעתי את עמדתך, ואם לא סיימת אז זה לא משנה במילא".

בסופו של דבר, הביא מילביצקי ליועצת המשפטית השלים את דבריה תוך קריאות "ייעוץ משפטי עלאק, תסיימי!". לאחר שהשיבה כי תשמח להשלים את דבריה ללא הפרעות - הרים את קולו היו"ר: "מה את אומרת, מה את אומרת!".

במהלך הדיון הוציא מילביצקי את חבר הכנסת פרקש-הכהן מיש עתיד, לאחר שלא הסכימה לעצור מזכות הדיבור למרות בקשתו, ברקע דיון על העברה תקציבית למשרד לביטחון לאומי. חברי האופוזיציה עזבו במחאה את הדיון.

עמותת "בונות אלטרנטיבה" מסרה בתגובה: "מילביצקי, החשוד באונס מוכיח פעם נוספת מדוע מינויו ליו"ר ועדת הכספים הוא יריקה בפרצופן של נשות ישראל. בביטול ובהתעלמות מדבריה של היועצת המשפטית של הוועדה, מיליבצקי משחזר את הדפוס המסוכן של גבר אלים המבטל את האישה שמולו".

עוד נכתב בתגובה כי "אסור לנרמל בכנסת ישראל התנהגות כזו. אנחנו חוזרות על הדרישה שלנו - לא לאפשר לגבר החשוד באונס לשמש כיו"ר ועדת הכספים".

הכספים שאושרו - ונפסלו על ידי הייעוץ המשפטי: "לא התקיים דיון מינימלי"

התקציבים שאושרו על ידי ועדת הכספים במהלך היום, כ-270 מיליון שקלים, נפסלו על ידי הייעוץ המשפטי של הכנסת - שתקף את היו"ר מילביצקי על התנהלותו מול היועצת המשפטית של הוועדה: "עוה"ד שלומית ארליך היא עובדת הכנסת מזה 18 שנים, שליוותה בימים האחרונים את דיוני הוועדה במשך שעות ארוכות אל תוך הלילה תוך מתן ייעוץ משפטי - שככל הנראה לשיטתך אינו דרוש לך עוד".