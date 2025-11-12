ואטורי: "כהנא צדק בדברים שעם ישראל וגם מנהיגי הליכוד טעו"

חבר הכנסת ניסים ואטורי אמר הערב (רביעי) במליאת הכנסת כי "כהנא צדק בהרבה דברים שעם ישראל טעה, וגם מנהיגי הליכוד טעו בכך שהדיחו אותו". הדברים הללו עוררו עימות סוער, במהלכו הוסיף חבר הכנסת, המשמש גם כסגן יושב ראש הכנסת, הוסיף: "היום הוא היה קדוש, היה מקבל את פרס ישראל".

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו (יש עתיד) תקף בתגובה ושאל את ואטורי אם הוא "תומך טרור". בהמשך, סגן יושב ראש הכנסת השיב: "אני תומך, היו צריכים לבחון את הדברים ולהבין דבר אחד - ערבים על גבולנו, מחבלים על גבולנו... תמשיכו עם הקונספציה הזאת, הממשלה תמשיך למשול". להב הרצנו השיב לו: "הפכתם מתנועה לאומית ליברלית לסניף עלוב של כהנא חי".

כזכור, תנועת "כך" שהקים כהנא, נפסלה ב-1988 מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-12 לאחר שנקבע שמטרותיה גזעניות. בנוסף, הוא עצמו הורשע בפעילות טרור בישראל ובארצות הברית.