סמוטריץ' שוב מתבטא נגד סעודיה: "הסתדרנו בלעדיהם 77 שנה - וככה יישאר, מי ישמע העלבנו אותם"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התבטא היום (שני) פעם נוספת נגד סעודיה, כשאמר: "הסתדרנו בלעדיהם 77 שנה - וככה יישאר, מי ישמע העלבנו אותם". עוד אמר: "אני רוצה שכל מי שתבעו את עלבונם של הסעודים יתבעו את עלבונם של חיילי צה"ל ושל מדינת ישראל".

נזכיר כי רק בשבוע שעבר התנצל סמוטריץ' לאחר שאמר כי "הריבונות היא נקודת המבחן. אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים לא תודה, תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר בסעודיה", אמר.

מאוחר יותר, סמוטריץ' חזר בו מדבריו ברשת X: "האמירה שלי על סעודיה הייתה בהחלט לא מוצלחת, ואני מצר על העלבון שהיא גרמה. עם זאת, ובמקביל, אני מצפה מהסעודים לא לפגוע בנו ולא להתכחש למורשת, למסורת ולזכויות של העם היהודי לחבלי מולדתו ההיסטוריים ביהודה ושומרון ולכונן איתנו שלום אמת".

לפני כשבועיים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא מצפה להרחבה של הסכמי אברהם. "הסעודים סימנו אתמול שהם מעוניינים בכך", הסביר, "אני חושב שברגע שהם יעשו זאת - כולם יצטרפו".

סוגיית הנורמליזציה עם סעודיה, והצטרפותה להסכמי אברהם, עלתה לא פעם מאז חתימת הסכמים הראשונים במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ. לאורך השנים, עלו מספר שמות של מדינות שעשויות להצטרף להסכם. בין היתר, הוזכרו סעודיה ואינדונזיה - אם כי הדבר טרם יצא לפועל. מתחילת המלחמה לפני שנתיים, השמיעו בריאד את הדרישה למדינה פלסטינית - לפני שהמהלך יוכל לצאת לפועל.