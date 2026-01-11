נתניהו: "אנו עוקבים בדריכות אחרי הנעשה באיראן, תומכים במאבק לחופש"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה לאיום האיראני הגובר בעקבות המחאות הרחבות שנערכות שם והדגיש כי בלימת איראן עומדת בראש סדר העדיפויות הביטחוני של מדינת ישראל. לדבריו, ישראל פועלת ותמשיך לפעול בנחישות מול ניסיונותיה של טהרן להתבסס צבאית באזור ולהתקדם לעבר יכולות גרעיניות צבאיות.

נתניהו ציין כי איראן ממשיכה לפעול באמצעות שלוחותיה ברחבי המזרח התיכון, תוך ניסיון לערער את היציבות האזורית ולאיים ישירות על ישראל. "אנחנו עוקבים מקרוב אחרי כל מהלך של איראן ופועלים נגדה בזירות השונות", אמר, והבהיר כי ישראל שומרת לעצמה את חופש הפעולה המלא להגן על אזרחיה.

במהלך דבריו הדגיש ראש הממשלה את חשיבות שיתוף הפעולה עם מערכת הביטחון ועם גורמי המודיעין, והוסיף כי ישראל משקיעה מאמצים רבים, גלויים וסמויים, כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. לדבריו, מדובר במאבק מתמשך ורב שנתי, המחייב נחישות, אחריות והיערכות מתמדת.

עומר מירון, לע"מ

בהקשר האזורי הרחב, ציין נתניהו כי מדיניותה של איראן, הכוללת חימוש ארגוני טרור והפצת טרור באזור, מהווה איום לא רק על ישראל אלא גם על מדינות נוספות במזרח התיכון. הוא הדגיש כי ישראל פועלת בתיאום עם גורמים בינלאומיים, אך לא תסתמך על אחרים בכל הנוגע לביטחונה.

לצד הסוגיה האיראנית, הזכיר ראש הממשלה גם נושאים פנימיים, בהם הצורך בחיזוק המשילות והביטחון הלאומי בתוך ישראל, אך הדגיש כי ההתמודדות עם האיום האיראני היא נדבך מרכזי במדיניות הממשלה הנוכחית.

נתניהו סיכם ואמר כי מדינת ישראל מחויבת להגן על עצמה בכוחות עצמה, וכי הממשלה תמשיך לפעול בעקביות ובנחישות כדי למנוע מאיראן לממש את שאיפותיה ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל.