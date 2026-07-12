משבר של הרגע האחרון: הדיון בחוק התקשורת נדחה

משבר של הרגע האחרון: הדיון האחרון בחוק התקשורת נדחה היום (ראשון). נזכיר כי יש דיל עם ש"ס על החוק בתמורה לחוק הכשרות. הרקע למשבר הוא חילוקי דעות בין הציונות הדתית לש"ס על מינוי רב עיר ברעננה.

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בתוך כך, בקואליציה טוענים כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביקש להוסיף חוק לסדר היום ובקשתו נדחתה. בש"ס אומרים: "רפורמת מלכיאלי נלקחה כבן ערובה לגחמות בין סמוטריץ' לליכוד".

לפני שבוע, יו"ר מפלגת ש"ס אריה דרעי, הודיע כי הוא מצטרף ליהדות התורה ולא יתמוך בחוק התקשורת של השר שלמה קרעי. "מאחר שהתיקונים שדרשנו בחוק התקשורת על פי הוראת הרבנים, כדי למנוע פגיעה בערכי הדת, לא נכללו בנוסח הסופי - לא נוכל לתמוך בחוק", נמסר.

עם זאת, ש"ס מפצירה ודורשת מהשר קרעי לפצל את החוק ולהביא להצבעה רק את הסעיפים הנוגעים להקלות רגולטוריות לערוצים החדשים, ובהם ערוץ 14. "במהלך כזה נתמוך, ואנו מצפים שהוא יובא בהקדם". מוקדם יותר באותו יום, חוק התקשורת אושר בוועדה לקריאה שניה ושלישית, לקראת הצבעה ביום רביעי. ב-25 בנובמבר 2025, עבר החוק בקריאה ראשונה, בעקבות הדיל עם החרדים.