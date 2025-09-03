"הריבונות - תוצאה של הבנה שלא נוכל להסכים לאיום קיומי"

מומלצים -

עוד צעד בדרך להכרה חד צדדית? שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' יקיים הבוקר (רביעי) מסיבת עיתונאים משותפת עם יו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, בנושא תוכנית הריבונות, זאת לאחר אישור הממשלה על תוכנית E1 על החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. באיחוד האמירויות הגיבו: "סיפוח הוא קו אדום וסכנה להסכמי אברהם".

שר האוצר אמר במהלך ההצהרה: "במדינת ישראל יש מחלוקות רבות בנושאים רבים. אבל על שני דברים יש כעת, בעם ובכנסת, קונצנזוס רחב: הראשון, התנגדות מוחלטת למדינת טרור בלב הארץ, מה שמכונה 'מדינה פלסטינית'. אחרי 7 לאוקטובר יש מעט מאוד אנשים שחושבים שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה להכפיל את עזה פי עשרים ולשים בשטח ששולט גיאוגרפית וטופוגרפית על כל מרכזי האוכלוסייה שלנו. אבא אבן כבר הגדיר את הגבולות הבלתי אפשריים האלה כ'גבולות אושוויץ'".

בהמשך הוסיף: "ידידנו הגדול בבית הלבן, הנשיא דולנד טראמפ, המחיש זאת היטב בדרכו הברורה והישירה כל כך כשהצביע על קצה העט שלו במרכז השולחן כדי להמחיש עד כמה מדינת ישראל היא נקודה קטנה על המפה. קטנה מידי ובעלת עומק אסטרטגי קטן מכדי להגן על עצמה, הן מפני איומי פלישה וכיבוש והן מפני איומי טילים קצרי וארוכי טווח. החלטת הכנסת לפני למעלה משנה שהתקבלה ברוב אדיר ושללה הקמת מדינה פלשתינית מעידה שההתנגדות לאיום הקיומי הזה חוצת מחנות ומגזרים. הקונצנזוס השני הוא הריבונות.

"הקונצנזוס הרחב בעד הריבונות הוא תוצר ישיר של הבנה עמוקה שלעולם לא נוכל להסכים לאיום קיומי להתבסס בתוכנו ושאחרי עשרות שנים של גמגום הגיע העת לומר זאת בבירור ולפעול בהתאם. הגיעה העת להחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון ולהוריד מן הפרק אחת ולתמיד את רעיון חלוקת הארץ הקטנטנה שלנו והקמת מדינת טרור במרכזה. מעבר לזכותנו התנ"כית, ההיסטורית והמוסרית על כלל שטחי ארצנו, תפקידה המדיני והביטחוני של הריבונות הוא להבטיח שלא תקום מדינת טרור ערבית בלב ארצנו. לכן, מפת הריבונות מוכרחת להבטיח שלא תקום מדינת טרור ערבית לצד ריבונותינו".

בסיום אמר סמוטריץ': "ריבונות ישראל ביהודה ושומרון תמנע מדינת טרור ערבית ולא תקים מדינה כזאת חלילה. עיקרון שני הוא שאנחנו לא רוצים לעזור לאויבים שלנו ולנהל את החיים שלהם. האוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון תומכת בחמאס ובהשמדת מדינת ישראל. אין לנו רצון להחיל את ריבונותנו על אוכלוסיה שמעוניינת בהשמדתנו. באויבים צריך להילחם ולא לאפשר להם חיים נוחים. ולכן עקרון העל להחלת הריבונות הוא מקסימום שטח ועל מינימום אוכלוסייה".

במהלך ההצהרה לתקשורת פירט את השלבים הבאים: "בחודשים האחרונים עמלנו במנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון על שרטוט מפות הריבונות בהתאם לעקרון העל הזה והריבונות הישראלית תוחל בע"ה על כ- 82% אחוזים מהשטח. ערביי יהודה ושומרון ימשיכו לנהל את חייהם בעצמם, בשלב המיידי באותה הדרך שבה הדבר מבוצע היום באמצעות הרשות הפלשתינית ובהמשך בחלופות ניהול אזרחיות אזוריות שנדרש להקים ללא קולקטיב לאומי שיישמר את שאיפת השמדתנו. החלת הריבונות ביהודה ושומרון היא צעד מנע נגד המתקפה המדינית שמתוכננת נגדנו ונגד הניסיונות לסכן את קיומנו ואת עתיד ילדינו".

בשבוע שעבר אישרה ועדת המשנה להתיישבות של המנהל האזרחי את קידום תוכנית E1 במעלה אדומים, הכוללת כ־3,400 יחידות דיור חדשות ואת הקמת יישוב חדש בעשאהל. התוכנית כוללת 342 יחידות דיור לצד מבני ציבור ותשתיות.

אישור התוכנית גרר תגובות רבות ברחבי העולם, ו-21 מדינות חתמו על הצהרה משותפת, בה גינו את המהלך. במסמך נכתב כי הפרויקט "בלתי מקובל ומפר את החוק הבין-לאומי". בתוך כך, בריטניה זימנה את שגרירת ישראל בממלכה המאוחדת, ציפי חוטובלי, לשיחה בעקבות אישור התוכנית.