התנהלותה הלעומתית של היועמ"שית מול הממשלה גוררת ביקורת נוקבת בימין - ומחיאות כפיים באיזורי חיוג קפלן. אחד ממגניה של גלי בהרב-מיארה ומערכת המשפט הוא יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, שמגיע השבוע למפגש קצוות עם נוה דרומי. הוא בעד רפורמה - אבל לא בדרך אגרסיבית, תומך ביועמ"שית - אבל לא חוסך ממנה גם ביקורת, ולמה הכתבה ששידרנו כאן בשבוע שעבר על אהרן ברק הרתיחה לו את הדם?

שפר הודף את הביקורת לפיה בהרב-מיארה נכשלת פעם אחר פעם מול המערכת, וטען כי היא "מתמרנת במציאות מאוד קשה". לדבריו, קיים "עליהום" מכוון מצד הממשלה, שמנסה לטפול אשמות על מערכת המשפט ולהפוך את סוגיית ה"דיפ סטייט" לנושא מרכזי בבחירות. לשאלה מדוע היועמ"שית אינה מפצלת את תפקידה כפי שתוכנן בעבר, שפר השיב כי הוא אינו מתנגד עקרונית לפיצול, אך מתנגד לרפורמות הנובעות מתוך "שנאה למערכת". לטענתו, שר המשפטים יריב לוין וח"כ שמחה רוטמן אשמים באופן ישיר בשנאה עמוקה ועקבית למערכת המשפט.

שפר התייחס לכתבה על אהרן ברק ששידרנו בשבוע שעבר - מתח ביקורת חריפה על המשדר וכינה אותו "לא מאוזן לחלוטין". הוא הגדיר את ברק כ"שופט מאוזן, ציוני נלהב ואוהב המדינה", ודחה את הטענות כאילו ברק "גזל כוח" או המציא את המהפכה החוקתית, תוך שהוא מזכיר כי המונח נטבע בכלל על ידי דן מרידור. לגבי סוגיית הנפוטיזם בעליון, עליה השיב שפר כי הנושא תוקן וחוקק כבר לפני כ-30 שנה.