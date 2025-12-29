סמוטריץ' במתקפה חריגה על יצחק עמית: "נדרוס אותו"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' באמירה חריגה היום (שני) על נשיא בית המשפט העליון: "יצחק עמית הוא מגלומן אלים, דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית. התוצאה תהיה שנדרוס אותו".

הדברים האלו נאמרים אחרי שנשיא העליון עמית הוציא אתמול צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל.

i24NEWS

בהחלטתו כתב עמית כי לאחר שבחן את עמדות הצדדים, הוא הגיע למסקנה כי יש להיעתר לבקשה ולהורות על הקפאת החלטת הממשלה "על כל המשתמע מכך". אחת הסיבות לכך היא שהממשלה לא התחייבה להימנע מנקיטת צעדים בלתי הפיכים עד להכרעה בהליך.

מהרשות השופטת נמסר בתגובה לדברי השר סמוטריץ' כי "אמירות המבטאות איומים כלפי שופטים אינן לגיטימיות. ‏מדובר באמירה חמורה ביותר שכל מטרתה להעצים שיח אלים ומסית כלפי הרשות השופטת והעומד בראשה".

בנוסף, סמוטריץ' הגיב על תיעוד i24NEWS מאתמול שמראה את ההכנות להקמת "העיר הירוקה ברפיח". כזכור, ברקע הלחץ האמריקני לשיקום הרצועה, נחשפים תיעודים כיצד נראים ההכנות להקמת העיר העזתית - בשטח שבשליטת ישראל. התוכנית כבר יצאה לדרך, על אף התנגדות של שרים בקבינט.

שר האוצר הגיב בחריפות ואמר: "חמאס צריך להתפרק באופן טוטאלי, צבאית, אזרחית ושלטונית. כל הנשקים בעזה צריכים להיאסף כל המנהרות צריכות להיות מוחרבות ושום טיפה של שיקום אסור שתהיה לפני כן. יש פיילוט באיזור תל סולטן אני חושב שהוא רע, אני התנגדתי, צריך שיהיה פירוז ופירוק של חמאס - אפשר להתחיל לדבר אחרי זה".

תגובות האופוזיציה לדברי סמוטריץ':

חברת הכנסת מרב מיכאלי: "היועצת המשפטית לממשלה חייבת להורות למשטרת ישראל לחקור באזהרה את השר בחשד להסתה וקריאה לפגיעה בעובד ציבור. לא יכול להיות ששרים בממשלה יאיימו על נשיא בית המשפט העליון".

האלוף במיל' נעם תיבון מיש עתיד: "פירומן עם מקרופון. שר האוצר בישראל מסית לפגיעה בסמל שלטון. אני קורא לראש השב"כ לבחון את אבטחת הנשיא עמית. נגן על הדמוקרטיה מול השר הכושל וכל חבריו בממשלת המחדל".

יו"ר כחול לבן בני גנץ: "‏‏‏האמירה של השר סמוטריץ' היא חציית קו אדום ושיא חדש במתקפה המטורפת של הקואליציה הזו נגד מערכת המשפט. ‏מה שמתחיל במילים כאלה עלול להיגמר בדם. ‏תעצרו את הטירוף!".

יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט: "חברי ממשלת השבעה באוקטובר מתחרים ביניהם מי יהיה יותר אלים ופורע חוק. היום תורו של השר הכושל סמוטריץ', חבר קבינט המחדל ותומך נלהב במי שמעדיף למות ולא להתגייס, אשר מאיים כאחרון העבריינים בשפת ביבים על סמלי שלטון בישראל. דבריו הם לא פחות מסימון מטרה על גבו של נשיא בית המשפט העליון. ראש הממשלה מעודד את שריו והאחריות עליו. הוא חייב להפסיק לשתוק מול המופע האלים הזה. הפעם לא יוכל לומר שלא ראה ולא שמע. הכתובת על הקיר".