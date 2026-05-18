יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, תקף בפתח ישיבת סיעתו היום (שני) את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "הוא לא מסוגל לקבל החלטה למען ביטחון ישראל. הוא מעדיף את האינטרסים האישיים שלו והקורבנות הם שוב, חיילי צה"ל ותושבי הצפון שהופקרו ב-7.10 ועכשיו מופקרים פעם נוספת. האמת - איני בטוח שנתניהו, במצבו הנוכחי, כשיר פיזית וקוגניטיבית לנהל את המערכות הקשות שבתוכן אנו מצויים".

גולן הוסיף: "שורת הנופלים הולכת ומתארכת, והממשלה הזו מנסה להרדים את הציבור ולהרגיל אותנו למחיר דמים יומיומי. ממשלת ישראל מנהלת מערכה ללא תכלית וללא תוחלת והופכת את חיילי צה"ל לברווזים במטווח הרחפנים של חיזבאללה. הממשלה והעומד בראשה רוצים מלחמת נצח, לא ביטחון".

ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, התייחס אף הוא לאתגרים הביטחוניים בפתח ישיבת סיעת יש עתיד ("ביחד"): "אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצה"ל - הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם". "אם מישהו רוצה לבגוד בחיילי צה"ל ולתמוך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה, שיעמוד מאחורי זה. שידע שהפרצוף שלו יתנוסס על זה", אמר.

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', התייחס בישיבת סיעתו למשבר סביב חוק הגיוס ואמר: "התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס. אני קורא מכאן לחברי הכנסת החרדים: גלו אחריות למדינת ישראל. אל תתנו יד למי שרוצים להפיל את שלטון הימין ולפרק את המחנה הלאומי. יש לנו אתגרים ענקיים להוביל במדינת ישראל בשנים הבאות. אם השמאל והערבים תומכי הטרור יעלו לשלטון, חלילה, זו תהיה בכייה לדורות. הפלת ממשלת הימין תהיה טעות קשה למדינת ישראל, להתיישבות, לביטחון ולזהות היהודית של המדינה".

בצל המשבר הפוליטי והעלאת חוק פיזור הכנסת לקריאה טרומית בהמשך השבוע, התכנסו היום סיעות הקואליציה והאופוזיציה לישיבות סיעה במשכן. כזכור, אמש פרסמנו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לחרדים במסר במהלך הדיון בקבינט המצומצם - "יש דברים לסיים".

נתניהו בעצם רוצה להפעיל לחץ על חברי הכנסת החרדים דרך ראשי הקואליציה שנכחו בדיון, כדי שלא יפזרו את הכנסת בסופו של דבר. במקביל, הוא מבין שהחלטה בעניין הזה לא תתקבל ביום רביעי הקרוב אלא בקריאות המאוחרות יותר - השנייה והשלישית, שלכך יש עוד זמן. עם זאת, המסר המרכזי שלו לחרדים הוא אנחנו נמצאים במצב ביטחוני מורכב. מסרים דומים הועברו לבית הרב לנדו.