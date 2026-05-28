ח"כ לשעבר מיש עתיד תוקפת את בנט: "תצביעו לו - ותקבלו שוב את נתניהו"

חברת הכנסת לשעבר ענבר בזק, שעזבה את יש עתיד והצטרפה למפלגת הדמוקרטים, יוצאת היום (חמישי) במתקפה חריפה נגד נפתלי בנט - וקוראת לאנשי מרכז-שמאל שלא לתמוך בו בבחירות הבאות.

"אני הייתי חברת יש עתיד ועזבתי. כל מי שעדיין ביש עתיד והצטרף לבנט, דעו שהקולות שלכם יכולים ללכת לנתניהו, כמו שקרה עם גנץ", אמרה בזק. לדבריה, "אם אתם רוצים לדעת בוודאות שלא תגרמו לבחירת נתניהו שוב - תשקלו טוב טוב למי אתם מצביעים".

בזק הוסיפה כי מבחינתה בנט אינו מייצג את מחנה המרכז-שמאל: "אני לא אצביע לעולם לאדם שהיה ראש מועצת יש"ע ועכשיו מתחפש לאיש שמאל. הוא איש ימין".

עוד טענה כי הציבור כבר חווה בעבר תרחיש דומה: "גנץ עשה פעמיים את התרגיל הזה, הצבעתם לו וקיבלתם את נתניהו. אל תעשו את הטעות הזו שוב. תצביעו לבנט ותקבלו את נתניהו".

כזכור, בסוף מרץ גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד האשים את בנט באותו דבר כשפרסם הצהרה בה אמר: "הוא חבר שלי - ברית האחים היא דבר אמיתי. אבל אתם לא בטוחים, אני לא בטוח וגם הוא לא בטוח שלא ייקח את המנדטים ויקים ממשלה עם בנימין נתניהו".