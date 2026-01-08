הממשלה תיפול? אגודת ישראל תתנגד לחוק הגיוס

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל המיוצגת ע"י חברי הכנסת במפלגת יהדות התורה התכנסה הלילה (חמישי) באופן חריג לדיון בחוק הגיוס. המועצה הביעה "אכזה עמוקה" ברקע ההתקדמות בחוק בוועדת החוץ והביטחון והשינויים הצפויים בו, אך טרם הוציאה החלטה רשמית. עם זאת, מסתמן שההוראה לחברי אגודת ישראל תהיה שלא תתמוך בחוק הגיוס - מה שאומר שלא יהיה רוב להעברתו בכנסת.

נזכיר כי מנהיג דגל התורה הרב לנדו והרבנים של ש"ס, התומכים בחוק, הפעילו לחץ כבד על המועצה לקראת הדיון, כדי שתאפשר לשני ח"כים מאגודת ישראל להימנע או לאפשר חופש הצבעה לשני חברי כנסת - כך דיווח אתמול כתבנו הפוליטי נדב אלימלך. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח אנשים על מנת להשפיע על ההחלטה.

מועצת גדולי התורה מסרה בתום הדיון כי היא מביעה "אכזבה עמוקה מאי כיבוד ההסכם הקואליציוני בנושא, חרף כל ההבטחות. בנוסף הדגישה כי דרישתה נותרה חד-משמעית: "להמשיך ללא כל שינוי את הנוהג הקיים, המאפשר לבני הישיבות להמשיך בלימודם ולדחות את גיוסם".

"למרות שהמפלגות החרדיות תרמו את חלקן בהקמת ובשמירת הממשלה, הצד שכנגד לא עשה את שהבטיח בהסכם ובהצהרות חוזרות ונשנות. חברי מועצת גדולי התורה עמדו מזועזעים נוכח ההידרדרות במצב זכויותיהם של בני הישיבות ומשפחותיהם, והגזירות שכבר נכנסו לתוקף ופוגעות קשה ונוכח מאסרם של בני הישיבות", הדגישו.

בנוסף גינתה המועצה את ההסתה נגד בני הישיבות, לדבריה: "מועצת גדולי התורה התייחסה בחומרה לגזירות ולסנקציות החמורות שמבקשים להשית על בני הישיבות, על משפחותיהם, ועל הישיבות עצמן וראשיהן. המאבק נגד בני הישיבות והנסיון הנואל להפוך אותם לעבריינים, רק מחדד את הצורך הדחוף לעמוד לימינם של בני הישיבות הקדושות ואברכי הכוללים, לחזקם וליקר את מעמדם בכל מה שאפשר. לאור כל זאת, מועצת גדולי התורה קיבלה החלטות שיתפרסמו בבוא העת. בנוסח התנגדות לסנקציות שכוללים בחוק - מה שמחמד שאגודת ישראל תתנגד לחוק".