חשיפה: ההחלטה שתובא למועצת ש"ס - ותקשה על החזרה לממשלה

בש"ס דוחפים לקדם בסיס לחוק גיוס שיאפשר להם לקבל את אישור מועצת חכמי התורה לשוב לכהן כשרים, אך מסמך שאנו חושפים הערב (חמישי) מגלה כי דרישות המועצה עלולות להקשות על השגת סיכומים ליעדי גיוס מול יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט - ועל חזרת חברי הכנסת לממשלה.

לפי ההחלטה שמבקש הרב הבכיר משה מאיה להביא למועצת חכמי התורה, תלמידי ישיבות לא יגוייסו בשום אופן, לצד מנגון של רבנים שיפקח על פעילות מפקדי הצבא. דבר זה עלול להקשות על הגעה לסיכומים. הבכיר הרבני דרש לפני למעלה מחודש לכנס את המועצה - אך עד כה לא נענה.

החלטה זו, תקשה על אריה דרעי וחברי ש"ס לשוב לממשלה, כפי שהוא שואף לעשות לקראת הבחירות. ב-20 באוקטובר יפקעו מינויי השרים הזמניים, ובקואליציה ייאלצו למנות שרים קבועים ולפתוח מחדש את החלוקה. מבחינת ראש הממשלה נתניהו, גם הוא היה מעדיף את ש"ס בממשלה.

לפי עקרונות החוק, עליהן דיווח במהדורה המרכזית נדב אלימלך, גיל הפטור מגיוס יעמוד על 26. היעד שהוצב הוא כי עד 2030 יגויסו 50% ממחזור הגיוס החרדי. במידה ויהיו חריגות מהיעד, תקציב הישיבות יופחת לאחר שנה, ולאחר שנתיים יחולו סנקציות אישיות.

גורם המעורה בפרטים אמר כי יו"ר ועדת החוץ והביטחון ביסמוט, קיבל את כל דרישות החרדים שהוצגו לאדלשטיין לפני ניהול השיחות מולם. ההערכה היא כי ההצעה לא תעבור את הייעוץ המשפטי - כי אלו עקרונות להם התנגדו. הדרישה הייתה היא שיהיו סנקציות מיידיות מהיום הראשון, גם בעמידה ביעדים, אך כרגע אין.

נוסיף, כי מסמך העקרונות הוא יותר סיפור פוליטי יותר מאשר הליך חקיקתי. ביסמוט, היה צריך להציג לחרדים שפעל במהלך פגרת הכנסת ומי שמסכל זאת זה הייעוץ המשפטי.