יותר מחודשיים לאחר שבג"ץ הורה, בין היתר, לבטל את ההנחות בתחבורה הציבורית לעריקים חרדים, שרת התחבורה מירי רגב טרם אימצה את ההמלצה שתאפשר את יישום ההחלטה, כך מפרסם הערב (שני) כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן.

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כבר לפני כחודש התכנסה ועדת המחירים במשרד התחבורה וקבעה כי בהתאם לפסק הדין יש לתקן את הצווים כך ש"נוסע לא יהיה זכאי להנחות מכוחם אם הוא נקרא להתייצב לשירות ביטחון ולא הסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא".

אלא שמסמך שהגיע לידי i24NEWS מלמד כי רגב אינה מאמצת בשלב זה את המלצת הוועדה. במקום זאת, היא הודיעה כי תבקש מהרשות הארצית לתחבורה ציבורית, יחד עם מנכ"ל משרד התחבורה ומשרד האוצר, לקיים עבודת מטה שתבחן "את מכלול ההשלכות של יישום ההמלצות, לרבות השפעתן על הביקוש לתחבורה ציבורית, הגודש בכבישים, אוכלוסיות הזכאיות להטבות והמשמעויות הכלכליות והחברתיות הנובעות מהן".

בחודש אפריל קבע בג"ץ כי יש לבטל שורת הטבות לעריקים חרדים, ובהן הזכאות ל"דירה בהנחה", ההנחות בארנונה וההנחות בתחבורה הציבורית. בעוד שהטבת "דירה בהנחה" כבר בוטלה ומתקיימים דיונים בנוגע להנחות בארנונה, ההנחות בתחבורה הציבורית ממשיכות בשלב זה להינתן, כל עוד לא התקבלה החלטה סופית במשרד התחבורה על יישום המלצת ועדת המחירים.