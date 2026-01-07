חוק היועמ"שים של ח"כ בוארון אושר בקריאה טרומית בכנסת

חוק היועמ"שים של ח"כ אביחי בוארון אושר היום (רביעי) בקריאה טרומית בכנסת. לפי ההצעה, ייחלש מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה ובמקביל יחוזק מעמדם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, אשר יהיו כפופים למנכ"לי המשרדים, ולא ליועמ"שית.

לפי דברי ההסבר, מטרתה של הצעת החוק היא "לחזק את מעמדם ועצמאותם של היועצים המשפטיים של המשרדים הממשלתיים, כך שיורחבו שיקול דעתם וסמכותם בתחומים עליהם אמון המשרד הממשלתי בו הם מכהנים".

אלא, שמשמעות ההצעה היא ביטול עצמאות היועמ"שים מול לחצים אפשריים מצד השר והמנכ"ל, המתמנה לרוב כמשרת אמון מטעם השר, כך שלא יוכלו עוד לפעול לפי הנחיית היועמ"שית.

ח"כ בוארון: "גלי בהרב מיארה לא תוכל עוד לקחת את שרי הממשלה כבני ערובה - ולא תוכל עוד לעקב תזכירי חוקים ממשלתיים מטעמם שיגיעו למליאת הכנסת".