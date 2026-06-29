הצעת החוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים בכלא נפלה הערב (שני) במליאה, בשל קושי לגיוס רוב עקב החרם החרדי על הקואליציה. לאחר ההצבעה, כמעט פרץ עימות פיזי בין יו"ר הקואליציה אופיר כץ לחבר הכנסת איימן עודה.

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כץ קרא לעבר עודה כי הוא בכנסת "בשביל לשרת את הנוחבות נגד עם ישראל", וחבר הכנסת מחד"ש-תעל השיב לו כי הוא "יודונאצי".

גם בקרב הקואליציה התרחשו עימותים פנימיים, כשתקף השר בן גביר את אריה דרעי וסיעת ש"ס בשל ההצבעה: "ש"ס בוחרת לפגוע בביטחון ישראל ולאפשר לארגון האנטישמי לבקר את מחבלי הנוח׳בה, ולהפיץ עלילת דם בסגנון כוח מאה על כל לוחמי הכליאה הגיבורים ועל מדינת ישראל, נראה שדיל דרעי-טיבי חוזר ובגדול", אמר השר לביטחון לאומי.

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טרם ההצבעה, טענה ש"ס כי היא תומכת בחוק למניעת ביקורי הצלב האדום: "הצענו לשר בן גביר להעלות את החוק ביום רביעי, כדי שנוכל לתמוך בו מיד לאחר אישור חוק יסוד לימוד תורה, כפי שסוכם עם יו"ר הקואליציה. לצערנו, הוא מתעקש להעלות את החוק היום. נראה שהסיבוב הפוליטי חשוב לו יותר מהעברת החוק החשוב הזה", נמסר מהסיעה.