"זוז! לך מפה!": כמעט עימות פיזי בין יועץ רה"מ לח"כ ביטן | צפו

ברקע רפורמת החלב: הכנסת כמעט חוותה היום (שלישי) אלימות בין נבו כץ, היועץ של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן. השניים התעמתו בפומביות והציתו מהומה.

כזכור, ארגון יצרני החלב הכריז הבוקר על עצירת אספקת החלב למחלבות, במחאה על רפורמת החלב שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בעקבות זאת, החל מהבוקר ייתכן מחסור במוצרי חלב על המדפים.

ברשתות "קרפור" ו"טיב טעם", החליטו להגביל את רכישת החלב לשתי יחידות לקונה - זאת על מנת "למנוע התנפלות", לדבריהם.

הרפתנים יוסי ועמית יעקבי התראיינו בנושא ל-i24NEWS, ומסרו: "בחיים שלנו לא עשינו דבר כזה אבל החרב מונחת על הצוואר שלנו. בן אדם אחד עושה רפורמה בלי להבין את המשמעות שלה. בוודאי שיש לנו שליטה כי אנחנו מייצרים חלב, אבל מדובר בפרנסה שלנו. שר האוצר רוצה לפגוע בי, מה אני אמור לעשות? אין דרך אחרת".

"בחיים לא היה כאן שר שנלחם בנו בצורה כזו אגרסיבית בלי לשבת איתנו. אנחנו לא מונופול, אנחנו רפתנים שיודעים לייצר חלב. אולי צריך לטפל בבעיה ממקום אחר", אמר יוסי. "אין לי בעיה שהיצרן יקבע, אנחנו לא נגד תחרות, אבל בסוף מדובר בפרנסה ויש כאן הרבה דברים מעבר". עוד הדגיש יוסי כי "במשרד האוצר לא לוקחים בחשבון שאם לא נהיה כאן, גם המוצרים האורגניים יעלו יותר".

בתוך כך, שר האוצר סמוטריץ' מאיים בפתיחה מלאה של הייבוא אם מחאת החלב לא תיפסק. השר אמר בראיון לירון וילנסקי בגל"צ: "אני יודע שבבי"ח שערי צדק הודיעו לעובדים שהם מצמצמים את אספקת החלב עקב חוסר, זה לא מקובל עליי. כבר היום אפרסם צו להערות הציבור על פתיחה מלאה לייבוא של חלב ואם המונופולים לא יעצרו את המצור התזונתי שהם הטילו על אזרחי ישראל אחתום עליו כדי לוודא אספקת חלב סדירה לאזרחי ישראל".