במערכת הפוליטית זועמים על נתניהו וטראמפ: "אדוני הנשיא - DON'T"

הודעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הערב (שני), שלפיה ישראל עצרה את הפעולה המתוכננת בלבנון לאחר שיחה שקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, עוררה סערה במערכת הפוליטית בישראל.

טראמפ כתב כי שוחח עם נתניהו וכי "לא יהיו חיילים שיגיעו לביירות", והוסיף כי גם חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי וכי שני הצדדים לא יתקפו זה את זה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב בקצרה: "מדינת חסות על מלא". ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף גם הוא וכתב: "ירושלים. בית שמש. לבנון. עזה. המיקום שונה, הסיפור זהה. ממשלה שאיבדה שליטה על הריבונות הישראלית".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה לנתניהו וקרא לו להתנגד לדרישה האמריקאית: "זה הזמן לומר לידידנו הנשיא טראמפ - 'לא'. כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להכות בחיזבאללה ולהחזיר את הביטחון לצפון".

גם הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הצטרף לביקורת ואמר כי "לא היה ראש ממשלה בישראל שקיבל בכניעה כזאת דרישה שהיא בלתי סבירה בעליל". לדבריו, "מה שנתניהו, הממשלה והקבינט עושים היום הוא פגיעה באינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל מתוך חולשה".

ח"כ דן אילוז מהליכוד הזכיר דברים שאמר נתניהו בעבר: "שום לחץ ושום החלטה על-ידי פורום בינלאומי לא יעצרו את ישראל מלהגן על עצמה", והוסיף: "אדוני ראש הממשלה, זה צריך להיות נכון גם היום".