גורם בליכוד: "רה"מ רוצה רשימה בדמותו, לא ברור מה עובר עליו"

ההתנגדות למהלכים שמבקש ראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם בליכוד מתגברת: לאחר פגישתו עם יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, החלו היום (חמישי) מועמדים במחוזות שונים לאסוף חתימות לקיום הצבעה חשאית, במטרה לבלום את השינויים שמבקש נתניהו לבצע בחוקת המפלגה.

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לטענת גורמים בליכוד, נתניהו מבקש לקדם איחוד מחוזות ושינויים נוספים במבנה הרשימה, ואילו יוזמי המהלך סבורים שהצבעה חשאית תאפשר לרוב המתנגדים להביע את עמדתם ללא לחץ.

גורם בליכוד אמר: "נתניהו רוצה רשימה בדמותו, לא ברור מה עובר עליו. לאורך כל השנים הוא התפאר בכך שהליכוד היא מפלגה דמוקרטית, ועכשיו הוא מחליט לפגוע בה בצורה הזו".

גם ח"כ דוד ביטן התייחס לנושא היום בתוכנית "7 נדב אלימלך" ואמר כי נתניהו "לא יקבל עשרה שריונים, ניתן לו רק חמישה". עוד הוסיף כי "ועדה מסדרת לא תהיה".