הצעד החריג שמקדם ביסמוט כדי לאשר את חוק הגיוס במהירות

פרסום ראשון: יו"ר ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, מבקש באופן חריג להוסיף דיונים על חוק הגיוס בשעות הלילה גם אחרי שנסגרת המליאה - במטרה לאשר את החוק במהירות.

בממשלה רוצים לאשר את החוק בוועדה עד סוף חודש דצמבר, ולקבל אישור סופי במליאה כבר בתחילת ינואר - זאת על מנת להעביר את החוק לפני אישור התקציב. כבר בשבוע הבא החרם של המפלגות החרדיות על ההצבעות יוסר - ובהמשך הן יחזרו לממשלה.

