האסלאם הרדיקלי מצא לו בית - דווקא במערב | החזית הדרומית

משהו מוזר קרה בשנים האחרונות - אולי אפילו בעשורים האחרונים. כבר תקופה ארוכה שמדברים בחוגי הימין בארץ ובעולם על זה שהאסלאם הרדיקלי מוצא לו בית חם דווקא במערב. פרעות בפריז, הפגנות פרו-חמאסיות בלונדון וברצלונה, נערות שצריכות להגן על עצמן ממהגרים אלימים. כל זה קורה במדינות הכי ״לבנות״, מדינות אירופה הקלאסית.

גם בארצות הברית היו מופעים אלימים. כבר הספקנו לשכוח, אבל תנועת ה-Black Lives Matter הפכה עם הזמן לתנועת שמאל פרוגרסיבית אלימה שמזוהה גם היא עם ארגונים אסלאמיים רדיקליים. ביטוי של זה נמצא אפילו אצל ראשי האוניברסיטאות הכי מובילות בארצות הברית שלא הצליחו להצביע על אנטישמיות במובן הכי בוטה שלה.

הרצח המזעזע של צ׳ארלי קירק קרה באותו שבוע בו נרצחה פליטה אוקראינית ברכבת בארצות הברית. הוא נרצח בגלל הדעות שלו, היא פשוט נרצחה. התגובה של תנועות ה״ווק״ וה״פרוגרס״ שצמחו בשמאל נעה בין אדישות לשמחה.

האירועים האחרונים בארצות הברית ואירופה - מסמנים את הקשר בין הקבוצות: אלימות. אולי לא פשוט להבין את זה, אבל מה שקושר בין האסלאם הרדיקלי שמאיים להטביע את אירופה לבין תנועות ה״ווק״ וה״פרוגרס״ - זו הדרך בה הם מקבלים אלימות, מגיבים לה ונוקטים בה.

הרצח של אותה פליטה בידי גבר שחור כמעט ועבר מתחת לרדאר. רק בזכות אנשי תקשורת ומשפיענים כמו צ׳ארלי קירק, הרצח שלה זכה לסיקור. השמאל בתצורת ה״ווק״ וה״פרוגרס״ מחבק את האסלאם הרדיקלי כי יש ביניהם הרבה קווי דמיון - בראש ובראשונה - אלימות.

בדיבייטים שלו, צ׳ארלי קירק לא השפיל, לא העליב, לא הקטין אף אחד. הוא חשב אחרת והיה רהוט ובניגוד ל״ווק״ ול״פרוגרס״ שמאבדים גובה ולא משכנעים - הוא שכנע. ולכן הדרך היחידה להשתיק אותו היה לרצוח אותו. טראמפ היה משכנע - ניסו לרצוח אותו. גם בישראל, הימין תופס אחיזה, משכנע בצדקתו - וכשלא מצליחים לנצח אותו בקלפי, פונים לאלימות ברחובות.

זה כבר לא מאבק בין ימין לשמאל. בכל העולם זהו מאבק בין הימין לבין שמאל רדיקלי, ווקי, פרוגרסיבי שחבר ללא פחות מאשר לאסלאם הרדיקלי. קל לבחור צד.

