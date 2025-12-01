השר סופר: "אתנגד לחוק הגיוס גם אם רה"מ יפטר אותי"

שר הקליטה והעלייה, אופיר סופר, הודיע היום (שני) בהצהרה רשמית כי הוא מתכוון להצביע נגד חוק הגיוס במליאת הכנסת ביום חמישי הקרוב. בהודעתו לתקשורת, אמר כי התנגדותו לחוק נובעת ממקום עקרוני, וכי הוא לא מפחד שראש הממשלה יפטר אותו מתפקידו כשר.

סופר אמר כי החוק הוא "מביש, נטול כל אומץ לב ציבורי, שמתקשה להישיר מבט אל עיניהם של שותפנו החרדים ולומר להם: הגיע הזמן לעשות מעשה". כמו כן, השר ביקר את האופן בו מתנהגת ההנהגה החרדית בעת הדיונים על החוק: "מצאתי פער תרבותי עמוק, חרדה מהשינוי, היו שדיברו על הצורך בשינוי, אך לצערי לא נתנו לכך ביטוי מעשי. והיו גם אלו שנהגו בעסקנות לא מכבדת בציניות מוחלטת כאלו שדיברו על קונסטרוקציה פוליטית ולא פתרון מהותי כלשונם".

בהצהרתו התייחס השר לצורך העולה בכוח אדם למול המשימות אותן נדרש למלא הצבא, בדגש על כוחות מילואים: "בשנים הקרובות, כך ע"פ הערכות צה"ל, ידרשו כוחות המילואים ל-70 ימי מילואים בשנה, זאת לאחר מלחמה של שנתיים בהם שירתו 300 ו-400 ימי מילואים. מציאות בלתי נתפסת, אך האנשים היקרים מכל התייצבו פעם אחר פעם".

מוקדם יותר הבוקר התחיל הדיון הראשון בוועדת החוץ והביטחון בכנסת על חוק הגיוס בנוסחו הנוכחי. ח"כ משה סולומון, גם הוא מהציונות הדתית, הודיע שלא יתמוך בחוק. הצעת החוק צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת ביום חמישי הקרוב.