"היועמ"שית צריכה להיחקר": התגובות לחשיפת i24NEWS

"צריכה להיות מהראשונים להיחקר": חבר הכנסת משה סעדה תקף את היועצת המשפטית לממשלה לאחר הפרסום ב-i24NEWS, כי סגנה של יפעת תומר-ירושלמי גלגל בחקירתו את האחריות על אופן בדיקת פרשת הדלפת הסרטון, וטען כי "כל הפעולות שלי היו מלוות ומונחות על ידי לשכתה".

ח"כ סעדה אמר כי היועצת המשפטית לממשלה "ידעה ועזרה לטייח, לא אוותר עד שהצדק ייצא לאור והעבריינים בשירת החוק שפגעו בחיילי צה"ל ישלמו על כך". כזכור, אמש פרסם אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית את תמלולי חקירת סגן הפצ"רית, תת-אלוף גל עשהאל, בה אמר כי "אין פעולה שעשיתי שלא קיבלתי עליה תשבחות מלשכת היועמ"שית".

"הודאתו בחקירה על כך שגלי בהרב-מיארה ולשכתה הם אלו שהנחו אותו ואף שיבחו אותו על חקירה שלא הייתה, מהווה עוד הוכחה למעורבותה של מיארה ואנשיה בפרשה החמורה", כתב חבר הכנסת סעדה בפוסט ברשת X.

חברת הכנסת טלי גוטליב פנתה אל נשיא העליון יצחק עמית: "היועמ"שית וכל לשכתה, והצוות שמקיף אותה ששתק ועדיין שותק, כולם בלי יוצא מהכלל פושעים. ואתה השופט עמית, שומר ומאתרג את היועמ"שית וסביבתה. שנינו מבינים מה זה אומר עליך ועל טוהר מידותיך - לא לעולם חוסן".

חבר הכנסת אוהד טל אמר כי "הפרסום צריך להדיר שינה מעיני כל אזרח שחרד לטוהר המידות בישראל. מערכת שאמורה לחקור ללא משוא פנים, נתפסת שוב בקלקלתה כשהיא לכאורה מתנהלת ברשלנות מכוונת ומגובה ע"י הדרג המשפטי הבכיר ביותר". "מי שפוגע בלוחמים שלנו ומטייח את החקירה, לא ראוי להחזיק בתפקיד ציבורי", הוסיף.