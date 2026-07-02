השר עמיחי אליהו מאשים: "אנשים נחטפו ונרצחו בגלל ניצן אלון וחבורתו"

השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית האשים היום (חמישי) את ניצן אלון, ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר וטען כי "אנשים נחטפו ונרצחו בגללו".

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בראיון לגלי צה"ל אמר השר אליהו: "ניצן אלון אשם בזה שנחטפו ונרצחו אנשים. בגלל הגישה ששמה מחבלים על הגדר. אם היינו הולכים עם ניצן אלון אז היינו עכשיו נמצאים בשלב של חמאס על הגדרות שוב מול היישובים - ואז מה היה קורה? מי היה אשם". לאחר מכן קרא השר: "חברים תבואו, תבקשו סליחה - ניצן אלון וחברותו אשמים בטבח של 7.10".

כזכור, אתמול האלוף במיל' ניצן אלון התארח בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) באוניברסיטת רייכמן ותקף את השר בצלאל סמוטריץ': "אני לא חושב שהשר סמוטריץ', שהוא זה שהתנגד לחלק מההסכמים בשלבים השונים, יכול לקחת קרדיט על החזרת כל החטופים". עוד אמר אלון: "הקבינט וההנהגה המדינית סירבו לעסקאות כוללות מוקדמות יותר בשם אותו ניצחון מוחלט, שהוא בעצם כזב".

האלוף במילואים המשיך ותקף את הממשלה הנוכחית: "אפשר לראות רעיונות לאיך מייצרים פיצול שלא יאפשר רצף פלסטיני שקיים בגב ההר ובמקומות אחרים. ההבדל הוא שזה הפך להיות מיינסטרים. נערי גבעות משולי השוליים קיבלו תפקידים משמעותיים בממשלה".

בנוגע לחזית העזתית טען: "עצם הדיבור על כישלון מוחלט הוא זריית חול בעיניים של הציבור. אין לו שום משמעות אמיתית. ניהלנו מלחמה ארוכה שהיה אפשר לסיים אותה לפחות שנה קודם. שילמנו מחיר יקר עם חיילים הרוגים, אולי אפילו קצת חטופים הרוגים, מחירים עצומים בדמים, שלא היה הכרחי לשלם אותם".