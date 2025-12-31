מילביצקי התנצל על התקרית עם יועמש"ית ועדת הכספים

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, התנצל הערב (רביעי) על התקרית עם היועצת המשפטית לוועדה, עו"ד שלומית ארליך בתחילת השבוע: "בגלל העייפות וחלק בגלל האופי שלי, יצא סוג של אירוע שלא היה צריך להיות".

"אנחנו מסיימים שבועיים שלושה מאוד מאוד אינטנסיביים של שינויים בתקציב", הוסיף חבר הכנסת, "זה היה מאמץ לא פשוט ששותפים לו הנהלת הוועדה, והייעוץ המשפטי. היועצת המשפטית של הוועדה הייתה בורג מרכזי במערכת הזו, עבדה מאוד במסירות במשך כל התקופה הזו, עיקר העומס נופל עליה, היא בילתה הרבה מאוד שעות בהכנה לדיונים".

"היה לי איתה תקל השבוע סביב אירוע פרלמנטרי, שזה לא משנה הסיבות לדבר הזה ומי צודק, בסופו של דבר היא לא הייתה צריכה לעזוב את הוועדה עם כל התחושות האלה, והיא יודעת את ההערכה המאוד גדולה שאני רוכש לה ולעבודה שלה. היה חשוב לי שתשמעו את זה אתם וגם ראשי הרשויות שאיתה בקשר", מסר מילביצקי.

ערוץ כנסת

נזכיר כי ביום ראשון האחרון, ח"כ מילביצקי מהליכוד תקף את יועמ"שית הוועדה בזמן מרתון הדיונים על העברות כספים. עו"ד ארליך, שניסתה להציג את עמדת הייעוץ המשפטי, נענתה בקריאות: "אתם בושה אחת גדולה", כשהיא נקטעת שוב ושוב. מילביצקי טען כי הייעוץ "מגבה את האופוזיציה בלי הפסקה" - והתעלם מדבריה, תוך שעונה: "שמעתי את עמדתך, ואם לא סיימת אז זה לא משנה במילא".

בסופו של דבר, אפשר מילביצקי ליועצת המשפטית להשלים את דבריה תוך קריאות "ייעוץ משפטי עלאק, תסיימי!". לאחר שהשיבה כי תשמח להשלים את דבריה ללא הפרעות - הרים את קולו היו"ר: "מה את אומרת, מה את אומרת!".

במהלך הדיון הוציא מילביצקי את חברת הכנסת פרקש-הכהן מ"יש עתיד", לאחר שלא הסכימה לעצור מזכות הדיבור למרות בקשתו, ברקע דיון על העברה תקציבית למשרד לביטחון לאומי. חברי האופוזיציה עזבו במחאה את הדיון.