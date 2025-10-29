היועמ"שית נגד הוועדה בנושא גל"צ: חשש מהתערבות פוליטית

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, פרסמה היום (רביעי) התנגדות לוועדה המייעצת לשר הביטחון לבחינת פעילות גלי צה"ל וסגירתו. "עבודת הוועדה מעלה חשש מפני התערבות פוליטית בשידור ציבורי ומעוררת שאלות ביחס לפגיעה בחופש הביטוי והעיתונות", ציינה העיומ"שית.

הדברים מגיעים לאחר שאתמול קבעה הוועדה כי יש שתי אפשרויות עיקריות: האחת - להשאיר את חטיבת "גלי צה"ל" כיחידה צבאית ממלכתית, שתשדר תכנים חינוכיים ותרבותיים בלבד, ללא עיסוק בחדשות ובאקטואליה.

השנייה - העברת התחנה לגוף אזרחי ייעודי לחיילים ולחיילות ולציבור הרחב, שיפעל מחוץ לצבא, תוך שמירה על אופייה הייחודי והמשמעות החברתית שלה. עם זאת, הוועדה הדגישה כי תנאי סף לכל מתווה עתידי הוא שמירה על עצמאות מערכת החדשות, אם זו תמשיך לפעול במסגרת אזרחית. אפשרות נוספת היא כאמור סגירת התחנה.

"הוועדה רואה בהצעה זו פתרון המאפשר שמירה על ייחודה של התחנה כ'בית של החיילים' תוך שימור יתרונותיה ותכניה הייחודיים המיועדים לחיילי צה"ל, בני משפחותיהם ולציבור הרחב, תוך הפחתת המתחים הנובעים מהמפגש שבין תכני אקטואליה לבין ערך הממלכתיות של צבא העם", נכתב, "הוועדה מדגישה כי יישום הצעה זו מחייב ביטול מלא ובלתי מתפשר של כלל תכני האקטואליה, לרבות יומני חדשות, ראיונות פוליטיים ותכניות פרשנות ציבורית וכן שינוי ארגוני ואסטרטגי הכולל סגירת מחלקת החדשות".

עוד קבעה הוועדה, בראשות ד"ר דליה זליקוביץ, כי שידורי האקטואליה בגלי צה"ל "לא חיזקו את תחושת הגאווה והזהות הצבאית, ואף היו כרוכים לעיתים בסטייה מערכי צה"ל ובפגיעה בנורמות ההתנהגות". עוד לפי הדו"ח, התחנה התרחקה מייעודה המקורי והפכה לשחקן בזירה התקשורתית האזרחית.

הוועדה אף בחנה אפשרות של סגירת התחנה לחלוטין, "ברגישות ובכובד ראש". היא ציינה כי כיום משמעותה של התחנה בציבור מצומצמת בהרבה לעומת העבר, וכי חיילים וחיילות צורכים תוכן בדרכים אחרות. "אין עוד טעם לקיומה של תחנה צבאית המשדרת לאזרחים", נכתב.