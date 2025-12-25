פרסום ראשון: מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל תתכנס ביום ראשון להכריע על חוק הגיוס. הידיעה הזאת מגיעה על רקע הדיונים הקרובים בכנסת על חוק הגיוס, שיהיו בימים ראשון ושלישי, כהכנה להצבעה על הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.

בכך אגודת ישראל תהיה הסיעה הראשונה שתכריע בנושא. בשל היותה הסיעה המחמירה ביותר בעמדתו על החוק, ניתן לצפות כי לפי זה ייקבע גם איך יצביעו שאר הסיעות החרדיות בכנסת - ש"ס ודגל התורה.

בתוך כך, ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום העברה של יותר ממיליארד שקלים לתקציבי הסיעות החרדיות, בהם כ-420 מיליון שקלים עבור החינוך העצמאי של מפלגת יהדות התורה ו-360 מיליון עבור מעיין החינוך התורני של ש"ס.

בשבוע שעבר החרדים הציבו לראש הממשלה אולטימטום, לפיו אם חוק הגיוס לא יעלה להצבעה תוך חודש, הסיעות החרדיות יצביעו נגד התקציב. משמעות הדברים היא כי הכנסת תתפזר וישראל תצא לבחירות.