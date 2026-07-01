השר מיקי זוהר ל-i24NEWS: "ממשלה רחבה לא קרתה בגלל האופוזיציה"

שר התרבות והספורט התייחס לצו הביניים של בג"ץ להקפאת מינויו של מיכאל ראבילו למבקר המדינה המיועד • הוא מתח ביקורת חריפה על ההחלטה, אך ציין שיש לכבד אותה • עוד הוסיף: "אנחנו תמיד היינו בעד ממשלת אחדות"

סיריל עמר
סיריל עמר  ■ כתב דסק אירופה והעולם היהודי ■ 
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השר מיקי זוהר, ארכיון
השר מיקי זוהר, ארכיוןאבשלום ששוני, פלאש90

שר התרבות והספורט מיקי זוהר התראיין היום (רביעי) ל-i24NEWS, ברקע צו הביניים של בג"ץ להקפאת מינויו של מיכאל ראבילו למבקר המדינה המיועד.

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השר מיקי זוהר: "ממשלה רחבה לא קרתה בגלל האופוזיציה"
השר מיקי זוהר: "ממשלה רחבה לא קרתה בגלל האופוזיציה"

זוהר מתח ביקורת חריפה על ההחלטה, ואמר כי היא "לא הגונה ולא ישרה. ראינו שבבחירות האחרונות קרו אותם דברים ואף אחד לא עשה כלום ופתאום זה הפך למשהו מוזר". עם זאת, הדגיש כי יש לכבד אותה: "הכנסת תצטרך להתכנס ולהצביע מחדש".

על ממשלה רחבה אמר השר כי "אנחנו תמיד בעד ממשלת אחדות רחבה, עד כה זה לא קרה בגלל שתמיד היו חרמות מצד האופוזיציה, הם נחושים להקים ממשלה עם המפלגות הערביות. כל מי שמצביע למפלגות האופוזיציה כמעט מבטיח ממשלה עם מפלגות ערביות אנטי ציוניות שיפגעו מבחינתן ביכולת של ישראל לשמור על ביטחון אזרחיה. אסור לזה לקרות".

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