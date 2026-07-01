השר מיקי זוהר ל-i24NEWS: "ממשלה רחבה לא קרתה בגלל האופוזיציה"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר התראיין היום (רביעי) ל-i24NEWS, ברקע צו הביניים של בג"ץ להקפאת מינויו של מיכאל ראבילו למבקר המדינה המיועד.

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זוהר מתח ביקורת חריפה על ההחלטה, ואמר כי היא "לא הגונה ולא ישרה. ראינו שבבחירות האחרונות קרו אותם דברים ואף אחד לא עשה כלום ופתאום זה הפך למשהו מוזר". עם זאת, הדגיש כי יש לכבד אותה: "הכנסת תצטרך להתכנס ולהצביע מחדש".

על ממשלה רחבה אמר השר כי "אנחנו תמיד בעד ממשלת אחדות רחבה, עד כה זה לא קרה בגלל שתמיד היו חרמות מצד האופוזיציה, הם נחושים להקים ממשלה עם המפלגות הערביות. כל מי שמצביע למפלגות האופוזיציה כמעט מבטיח ממשלה עם מפלגות ערביות אנטי ציוניות שיפגעו מבחינתן ביכולת של ישראל לשמור על ביטחון אזרחיה. אסור לזה לקרות".