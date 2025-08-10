בנט על חשיפת i24NEWS: "דברי דרעי - כמו סכין בלב"

מומלצים -

בעקבות דברי אריה דרעי, שנחשפו ב-i24NEWS, בהם קרא לצעירים חרדים שלא להתגייס, נפתלי בנט תקף הערב (ראשון) את אריה דרעי. התגובה נאמרה במהלך שיחה עם אנשי מילואים: "הוא אומר 'אני רואה שהצעירים החרדים דווקא רוצים לתת יד ואומר להם על תתפתו' - איך בן האדם הזה נמצא בקבינט המלחמה?".

"מה דרעי אומר פה?", תהה בנט, "אל תתפתו ליד יד לאחים שלכם בשריון שנכווים, אל תתפתו לתת יד לאחים שלכם שביהלום שנכנסים למנהרות, אל תתפתו לתת יד למשפחות השכולות שאיבדו במלחמה הזאת את הבנים שלהן, אל תתפתו לפעול כדי להוציא את החטופים, אל תתפתו לעזור לאחיכם".

"איך הממשלה הבזויה הזאת מעיזה לשלוח אותנו ולתת לנו פקודות?", סיכם בנט, "זה כמו סכין בלב לשמוע את זה".

בש"ס ענו במתקפת נגד, והאשימו את בנט בבגידה בבוחריו כאשר הסכים להקים את ממשלת השינוי יחד עם מפלגת רע"ם של מנסור עמאר. "בנט, הוא זה שתקע סכין בלב - שלקח קולות ימין והעביר אותם לשמאל. איך הבנאדם הזה עוד מעז בכלל להראות את פרצופו בציבור?".

"של נעליך מעל רגליך, כשאתה מעז לדבר על יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי, שיושב מעל 30 שנה בקבינט המדיני בטחוני ופועל לילות כימים למען ביטחון ישראל, והציל בכך אלפי לוחמים ואזרחים".

במפלגה החרדית-ספרדית בחרו שלא להתייחס לדבריו אותם צולם אומר יו"ר המפלגה, ובחרו לתקוף את היריב הפוליטי. "של נעליך מעל רגליך כשאתה מדבר על אריה דרעי שיזם והקים את בלוק הימין ושומר עליו במשך שנים, בניגוד אליך שהקמת ממשלה עם האחים המוסלמים ועם השמאל, ממשלה שלא העזה לפעול נגד הטרור ולחסל את ראשי החמאס, מחשש שרע"ם תפיל את הממשלה".

https://x.com/i/web/status/1954605678166954239 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

על דברי ש"ס ענה בנט: "ביד אחת חבר הקבינט דרעי שולח חיילים לסכן את חייהם בקרב ובידו השניה מטיף לסרבנות והשתמטות המונית. מי שלא יודע מה זה לא להירדם בלילה מפחד דפיקה בדלת, אינו יכול לשבת בקבינט מלחמה".

במהלך מסיבת העיתונאים שערך ראש הממשלה בנימין נתניהו הערב הוא נשאל על חשיפת i24NEWS, ובחר להתייחס באופן תמציתי לדברים: "אני לא ראיתי את זה, אבל אמרו לי שהוא לא אמר את זה".

לפנ כשבוע, חשף כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן ב"מהדורה המרכזית", תיעוד מתוך שיחה שערך דרעי עם תלמידי ישיבת שער המלך. "שחלילה לא יעלה על דעת של אף אחד מכאן - אולי בשעה כזו שעם ישראל נמצא במצב של מלחמה ה"י, שאף אחד לא יהיה איזה הווה אמינא של איזה רפיון, אולי באמת צריך לעשות משהו אחר. אולי צריך לתרום חלילה וחס. משתמטים. לא נושאים בעול - מי שנושא בעול זה אתם לומדי התורה", אמר.