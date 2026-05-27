דרמה במליאה: חוק המעונות עבר בטרומית; סמוטריץ' סירב לנתניהו ונעדר מההצבעה

דרמת ענק התחוללה היום (רביעי) במשכן הכנסת, כאשר המליאה העבירה בקריאה טרומית את "חוק המעונות" השנוי במחלוקת ברוב של 44 תומכים מול 37 מתנגדים. החוק, אותו יזם ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה), נועד לאפשר למשפחות חרדיות להמשיך ולקבל סבסוד ממשלתי למעונות יום גם במקרים שבהם האב מחויב בגיוס אך משתמט משירות צבאי.

ההצבעה לוותה בעימותים קולניים במליאה, והשיא הגיע בהחלטתה של מפלגת הציונות הדתית להחרים את ההצבעה. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הגדיל לעשות והצביע נגד עמדת הממשלה.

התרגיל של האופוזיציה

הדרמה החלה עוד לפני ההצבעה עצמה. באופוזיציה ניסו להוביל מהלך אסטרטגי ומשכו באופן יזום שורה של הצעות חוק מתוכננות במטרה לרוקן את סדר היום, להגיע במהירות לחוק המעונות ולא להותיר לקואליציה זמן להתארגן או למנוע את העלאת חוק ועדת החקירה הממלכתית שתוכנן לעלות מיד לאחר מכן. באופוזיציה אף תכננו להשתמש בחוק המעונות כמלכודת: אם החוק ייפול, החרדים המתוסכלים היו עשויים להצביע בעד חוק ועדת החקירה הממלכתית של האופוזיציה.

התוכנית כמעט הצליחה, והודעות בהולות נשלחו לחברי הכנסת של הקואליציה להגיע למליאה בדחיפות. במהלך ההצבעה המתוחה נרשמה מבוכה בספסלי האופוזיציה כאשר חבר הכנסת מיכאל ביטון (כחול לבן) התבלבל והצביע בטעות בעד החוק – ובכך הגדיל את הרוב של הקואליציה.

סמוטריץ' סירב לרה"מ; גורמים במפלגתו: "לא נהיה הפראיירים של החרדים"

לקראת ההצבעה הפעילו אנשי נתניהו וראש הממשלה עצמו לחצים כבדים על יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' כדי שיורה לחברי מפלגתו לתמוך בחוק. סמוטריץ' סירב נחרצות, וכל חברי מפלגתו נעדרו מהאולם בזמן ההצבעה.

גורמים בציונות הדתית מסרו: "לא נהיה הפראיירית התורנית של החרדים. גם גמרו את הגיוס ועוד דורשים את חוק המעונות? זה מופרך לחלוטין".

כדי להציל את החוק ולהוכיח ש"גוש הימין" עדיין מתפקד, אנשי נתניהו עבדו קשה כדי לשכנע חברי כנסת "מתנדנדים" להצביע בעד, תוך שהם מרגיעים אותם ומבטיחים: "זה בסך הכל בקריאה טרומית, זה לא באמת ימשיך להמשך הליך החקיקה בכנסת".

יו"ר יהדות התורה, יצחק גולדקנופף, גינה את התנהלותו של סמוטריץ': "ההימנעות של בצלאל סמוטריץ' בהצבעה על חוק המעונות חושפת את פרצופו האמיתי. כשיבוא שוב לקושש קולות במגזר החרדי, הציבור יזכור שברגע האמת המשפחות החרדיות עניינו אותו כקליפת השום. מבחינתו, הילדים החרדים הם עוד כלי במשחק הפוליטי כדי לעבור את אחוז החסימה".

גם יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, תקף את שר האוצר: "מדובר בחוק שהיה לאורך שנים מובן מאליו בכנסת, לסייע לנשים שיוצאות לעבוד ולהקל עליהן בשכרן ובתנאי העסקתן. השנאה נגד הציבור החרדי מעבירה אותם על דעתם ופוגעת גם בציבור העובד והחלש. כשמגיעים לנושאים החשובים לציבור החרדי הם מפנים עורף ופועלים נגדנו. חסרי הגינות וערכים שכמותם. אנחנו ניקח זאת מעתה בחשבון בכל דבר הנוגע לציונות הדתית".

יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, תקף: "הקושי של הליכוד לגייס רוב לדבר הכי אלמנטרי ואנושי - כמו מעונות יום לתינוקות שלא חטאו - מוכיח שאין באמת גוש".

"רדיפת פעוטות חסרי ישע" מול צעקות במליאה

לאחר ההצבעה חבר הכנסת ינון אזולאי (ש"ס) איבד את קור רוחו וצעק לעברו של ח"כ דן אילוז (הליכוד), שהפר את המשמעת הקואליציונית והצביע נגד. לצעקות נגד אילוז הצטרפה גם ח"כ קטי שטרית מהליכוד.

מנגד, ביהדות התורה חגגו את המעבר הזמני של החוק. ח"כ מאיר פרוש, מסר בתגובה: "אישור הצעת חוק המעונות שיזם הרב ישראל אייכלר בקריאה טרומית, הוא צעד משמעותי בדרך לתיקון העוול הנורא שנעשה למשפחות לומדי התורה. אני מברך את חברי הקואליציה שהבינו כי בשום מצב לא סביר להעניש ילד קטן כי אבא שלו לומד תורה. אנו דורשים מהממשלה לקדם באופן מיידי את הצעת החוק לאישור סופי".

פרוש תקף את חברי האופוזיציה ואת המורדים: "בושה שחברי כנסת מהאופוזיציה, לצד בודדים מהקואליציה, בחרו לפגוע כך בילדים קטנים. אני קורא למערכת המשפט להפסיק את הרדיפה נגד פעוטות חסרי ישע. יהדות התורה תמשיך להיאבק בכל הכלים האפשריים להגן על לומדי התורה".