פרסום ראשון: חברי אגודת ישראל סירבו לקבל שיחה מנתניהו

פרסום ראשון: חברי כנסת מאגודת ישראל סירבו אמש (שלישי) לשיחת טלפון מראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת במסגרת המאמצים של לשכתו לשכנע את חברי המפלגה להמתין לנוסח הסופי של חוק הגיוס.

הלחץ נובע מהמתנה להכרעה של מועצת הרבנים, שצפויה לדון בחוק רק הערב. בלשכת ראש הממשלה מציינים כי נמשך המגע עם נציגי אגודת ישראל במטרה להגיע להסכמה לפני ההצבעה הסופית.

ההחלטה תתקבל הערב בכינוס של הרבנים בירושלים שנוטים להתנגד לחוק הגיוס. החשש בקואליציה היא שהחלטה של אגודת ישראל תגרור התנגדות גם של דגל התורה וש"ס מה שיקבור סופית את החוק.

לאגודת ישראל ארבעה נציגים בכנסת, מה שמעלה חשש כי התנגדותם תהווה מכשול פוליטי להעברת החוק, כאשר יחד עם ארבעת המתנגדים מהקואליציה זה הופך ל 60-60 בלי רוב.

כפי שפורסם ב-i24NEWS, הליטאים מנסים לשכנע את הרבנים החסידיים לתמוך בחוק, והחסידים דחו את הבקשה לקבל החלטה משותפת לתמוך בחוק.