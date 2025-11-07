ממנדלבליט עד זיני - כך פועלת השיטה שקורסת מבפנים

שנים צועקים פה על הדיפסטייט שמתנהל מתחת לרדאר. פרשת ההדלפה והשקרים של הפצ"רית הרימו מסך והוציאו לאור את שלטון הצללים שפועל במחשכים. ממנדלבליט שנאחז בגרונו, דרך החקירות הפסולות בתיקי נתניהו שנחשפו ועד ניסיון סיכול המינוי של זיני - בכתבה ששודרה הערב (שישי) ב"קבינט שישי", אושי דרמן משרטט את השיטה שקורסת בימים אלו לתוך עצמה - בית הקלפים של מערכות המשפט נחשף. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד