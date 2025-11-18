לפיד: "נעם תיבון יהיה חלק מצמרת הנהגת יש עתיד"

יו"ר מפלגת "יש עתיד", יאיר לפיד, הודיע היום (שלישי) על הצטרפותו למפלגה של אלוף (במיל') נעם תיבון, לשעבר מפקד הגיס הצפוני ואוגדת איו"ש. לפיד ימסור הערב ב-19:00 הצהרה משותפת עם תיבון בתל אביב.

תיבון אמר במסיבת העיתונאים בה הוצג: "הערב אני גאה להצטרף למפלגת יש עתיד ומתגייס למשימה החשובה ביותר: להציל את מדינת ישראל האהובה שלנו. הממשלה הבאה תקים ועדת חקירה ממלכתית ביום הראשון שלה בתפקיד. זו חובה ביטחונית, חובה מוסרית, לא נוותר על זה.

הממשלה הבאה תהיה ממשלה של הציבור המשרת. יש עתיד עשתה את זה כבר פעמיים, ועם הנבחרת המעולה שלה, היא תעשה את זה שוב בשנת 2026. גם היום קיבלנו תזכורת כואבת מגוש עציון, הייתי מח"ט עציון ואני אוהב ומעריך את הגוש ואת אנשיו. המצב הבטחוני הגרוע הוא הסיבה שאני מצטרף ליש עתיד. לתקן ולהחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל. בשנתיים האחרונות ראיתי את דור העתיד המופלא של ישראל: הלוחמים והלוחמות, המילואימנקים, המשפחות הנפלאות שלהם. פגשתי גם את הכאב של הדור הזה – את ההורים והאחים השכולים; את הפצועים במחלקות השיקום; את הלומי הקרב ואת החטופים שעברו תופת בעזה. למען הדור הצעיר שלנו, אנחנו חייבים להפוך את ישראל למדינה טובה יותר, חזקה יותר, צודקת יותר. בשביל זה התייצבתי. בגלל זה אני כאן".

יו"ר המפלגה יאיר לפיד אמר בהצהרה לתקשורת: "הצטרפות נעם תיבון היא צעד ראשון לאיחוד כוחות להקמת ממשלה שתצעיד את ישראל קדימה. תיבון יהיה חלק מצמרת ההנהגה של יש עתיד, וחלק מרכזי במאבק שאנחנו מובילים נגד חוק ההשתמטות. ההצטרפות של נעם מסמלת את היעדים של יש עתיד בממשלה הבאה: ניקוי השחיתות, סיום ההשתמטות, החזרת הבטחון האישי לאזרחי ישראל, חיזוק מעמד הביניים והקמת וועדת חקירה ממלכתית".

תיבון החל את שירותו הצבאי בסיירת מטכ"ל, שם שימש כמפקד צוות ביחידה. בין התפקידים שמילא במהלך 30 שנות שירותו הצבאי: מח"ט עציון, מח"ט יהודה, מח"ט הנח"ל, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, מפקד המכללה הבין-זרועית לפיקוד ומטה, ומפקד על הגיס הצפוני בטרם שחרורו.

בבוקר 7 באוקטובר קיבל תיבון הודעה מבנו אמיר, שמתגורר בקיבוץ נחל עוז, על מחבלים שנמצאים מחוץ לביתו. בדרך חבר לכוח מיחידת מגלן, השתתף בקרב שבו נהרג סגן מפקד היחידה רס"ן חן בוכריס ז"ל, והמשיך ביחד עם כוחות מגלן שטיהרו את נחל עוז ממחבלים.

נזכיר גם כי ב-14 בספטמבר, למרות ההפגנות והחשש של מארגני האירוע לשדר את הסרט התיעודי "הדרך בינינו: החילוץ האולטימטיבי", זכה בפרס בחירת הקהל לסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי של טורונטו. הסרט בבימויו של בארי אייבריץ’, מתמקד בפעולות החילוץ של האלוף תיבון במהלך טבח 7 באוקטובר ובפעולותיו לאחריו.