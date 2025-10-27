השר בן גביר תוקף בדיון בכנסת: "כולכם פה דוברי חמאס"

מהומה פרצה בדיון בוועדה לביטחון לאומי בכנסת היום (שני) לאחר שהתייחס השר איתמר בן גביר לעדויות כי מחבלים הכו שורדי שבי בעקבות התבטאויותיו. "התקשורת הישראלית מאמצת את הנרטיב שלהם", אמר - ותקף את חברת הכנסת נעמה לזימי: "לכי לדברר את חמאס".

חברות הכנסת לזימי וסאקס-פרידמן הוצאו מהדיון בוועדה לאחר חילופי דברים עם השר. כאמור, השר הוזמן לוועדה לביטחון לאומי כדי לתת סקירה על פעילות משרדו, לרבות תוכניות העבודה ואופן השימוש בתקציבו.

השר פתח בדבריו בהצגת נתונים אודות כמות הרישיונות לנשק במדינה. לפי הנתונים שהוצגו, טרם כניסתו לתפקיד, בישראל היו 8,000 רישיונות ובמהלך השנה וחצי האחרונות נוספו 230 אלף נוספים.

דבריו של בן גביר נקטעו לאחר שחברת הכנסת תמנו-שטה התייחסה ליחס המשטרתי ליוצאי אתיופיה, ושאלה מדוע אמש נעצר והובא לבית המשפט ילד בן העדה, שהובא לדיון בוועדה, עליו טענו במשטרה כי מסוכן. "מה עם 'הפרופיילינג', 30 אלף תיקים נפתחו בחמש שנים - יש לך הרבה מצביעים מהעדה", אמרה והוצאה לאחר מכן מהוועדה.