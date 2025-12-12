"השנאה לנתניהו עלתה לנו ביוקר": מפגש קצוות עם השר לשעבר עיסאווי פריג'

השר לשעבר, חבר מרצ, עיסאווי פריג', יודע שהשבעה באוקטובר ניפץ סופית את אשליות השלום של המחנה שלו. אבל יותר מזה, הוא לא מהסס להצהיר: מה שריסק את המחנה שלי זו השנאה לנתניהו, תנועת ה"רק לא ביבי".

נוה דרומי פגשה אותו השבוע למפגש קצוות - למה הוא רוצה להחליף את ההמנון והדגל, איזה חשבון נפש המחנה שלו חייב לעשות, ומי אחראי לכסף הקטארי שזרם לחמאס לאורך השנים? רמז, בנט ולפיד לא יכולים לרחוץ בניקיון כפיהם.

"מאז שאני נמצא בפוליטיקה, הסיסמה ׳רק לא ביבי׳ עלתה לנו ביוקר. אנחנו שילמנו בריבית דריבית על הסיסמה שנאחזנו בה. עשינו מנתניהו - במקום נאשם - לנרדף", אומר פריג׳.

