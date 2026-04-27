הקמת מפלגת "ביחד" משנה את מאזן הכוחות לא רק בסקרים, אלא גם בשוק ההימורים העולמי ובשיח הציבורי, כאשר נפתלי בנט הופך לראשונה למועמד המוביל לראשות הממשלה על פני בנימין נתניהו. ניתוח נתוני הרשת חושף קיטוב חריף בין תקווה לשינוי שלטון לבין קמפיין נגד חריף מצד תומכי הקואליציה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

נפתלי בנט עוקף לראשונה את בנימין נתניהו בסיכוייו לכהן כראש הממשלה בשוק ההימורים הבינלאומי Polymarket, שם הוא מוביל כעת עם 46% תמיכה מול 38% לנתניהו, נכון להבוקר (שני). הנתון הדרמטי מגיע שעות ספורות לאחר הכרזת האיחוד בין בנט ליאיר לפיד, מהלך שהוביל להתפוצצות בשיח הדיגיטלי עם יותר מ-236 אלף אינטראקציות ברשתות החברתיות.

ניתוח נתונים של חברת SCOOPER, המנטרת את שיח הגולשים, מעלה כי הנרטיב המרכזי ברשת (38% מהשיח) מגדיר את האיחוד כ"רעידת אדמה" המייצרת תשתית ריאלית לחילופי שלטון.

מרבית הגולשים המזוהים עם מחנה המרכז-שמאל מביעים אופטימיות זהירה, כאשר הסנטימנט בקרב קבוצה זו חיובי ברובו ועומד על 68%. עם זאת, כ-12% מהמגיבים, בהם פרשנים פוליטיים, מביעים ספקנות ותוהים האם החיבור אכן יצליח למשוך קולות חדשים מגוש הימין או שמדובר בסידור מחדש של הקולות הקיימים.

הקואליציה מצידה הגיבה בדפוס תקיפה אגרסיבי ומתואם, המהווה כחמישית מכלל השיח ברשת. המסר המרכזי שמופץ על ידי פוליטיקאים ותומכי ליכוד מתמקד ב"חזרת ברית האחים המוסלמים", כינוי המפנה לממשלת השינוי שהוקמה ב-2021 בנסיבות דומות.

הסנטימנט בקבוצה זו שלילי באופן קיצוני ועומד על 88%, תוך ניסיון למסגר את בנט כמי שפנה שוב ל"שמאל הקיצוני". מנגד, גולשי אופוזיציה הגיבו בלגלוג למתקפות אלו, בטענה כי עוצמת התגובה מעידה על הלחץ ששורר בשורות הממשלה.

דמותו של יאיר לפיד עומדת במוקד של כרבע מהשיח, תוך חשיפת מחלוקת פנימית במחנהו. בעוד שתומכיו משבחים את החלטתו לוותר על המקום הראשון והשני כ"מעשה פטריוטי ונטול אגו", מבקריו מימין ומשמאל מגדירים את הצעד כהודאה בכישלון מנהיגותי וכניסיון הישרדות פוליטי אחרון. לפיד נתפס בקרב 45% מהמגיבים באור חיובי בעקבות המהלך, מול 40% שמותחים עליו ביקורת חריפה.