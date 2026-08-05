מגנץ - לבנט: ח"כ איתן גינזבורג מצטרף לרשימת "ביחד"

שר התקשורת לשעבר, ח"כ איתן גינזבורג הודיע היום (רביעי) על הצטרפותו לרשימת "ביחד" בראשות נפתלי בנט.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לח"כ גינזבורג ניסיון רב בשירות הציבורי, במספר תפקידים בכירים, ביניהם שר התקשורת, סגן יו"ר הכנסת, יו"ר ועדת הכנסת וראש עיריית רעננה. גינזבורג הוא רב-סרן במיל׳, ועורך דין בהכשרתו. בעל תארים ראשונים במשפטים ובממשל מהמרכז הבינתחומי הרצליה ותואר שני במדע המדינה - בתכנית למנהיגות ציבורית ופוליטית, מאוניברסיטת תל אביב. מתגורר כיום ברעננה עם בן זוגו ושני ילדיהם התאומים.

רה"מ לשעבר ויו"ר ביחד, נפתלי בנט: "איתן הוא נבחר ציבור מקצוען, מסור ומוכשר במיוחד. עתיר ניסיון בשלל תפקידים ובעל יכולת ביצוע מוכחת. הצטרפותו של איתן לנבחרת התיקון של ישראל היא עדות לכך שאנחנו לא צריכים דקה של חסד כדי להתחיל לתקן את המדינה. אנחנו יודעים מה בדיוק צריך לתקן, ואיך בדיוק נעשה זאת. ביחד נתקן".

ח"כ איתן גינזבורג: "אני שמח ונרגש להצטרף לנפתלי בנט ולנבחרת ׳ביחד׳ המצוינת והמנוסה ביותר לתיקון ישראל. לאחר ארבע שנים קשות, לממשלה הבאה לא יהיו רגעי חסד, אין זמן לניסוי וטעייה, מדינת ישראל זקוקה לממשלה שתעבוד מיומה הראשון כדי לתקן את הנזק שנעשה ולהוביל שינויים גדולים באמצעות תכניות עבודה מפורטות. מהיכרותי ועבודתי עם נפתלי בנט כשעמד בראשות ממשלת השינוי, אני משוכנע שהוא האיש המתאים ובעל היכולת, הכישורים והניסיון להובלת התיקון הנדרש. ביחד נחזיר את המדינה למסלול".