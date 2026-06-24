"אנחנו לא סומכים עליהם בפוליטיקה": מנהיג ש"ס בהקלטה נגד דרעי

הקלטה דרמטית שהגיעה הערב (רביעי) לידי i24NEWS חושפת ביקורת פנימית חסרת תקדים מצד מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, המטיח דברים קשים המהווים ביקורת מרומזת כלפי יו"ר התנועה אריה דרעי.

בעוד שבמפלגת ש"ס הרשמית בחרו היום להימנע מלהשתתף במחאות החרדים, הרב יוסף נשמע בהקלטה כשהוא מעניק גיבוי מלא למפגינים. בדבריו הצהיר מנהיג התנועה באופן נחרץ: "אנחנו לא סומכים על אלו שנמצאים בפוליטיקה - ימינם ימין שקר".

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הרב יוסף התייחס בדבריו ישירות לגל מעצרי תלמידי הישיבות ואמר כי מדובר ברדיפה מובהקת של לומדי התורה, האברכים ובני הישיבות. "לצערינו הרב בעיקר ספרדים, יש כאן גזענות מובהקת, משפילים אותם", האשים הרב, והוסיף כי זוהי בושה שדווקא תחת ממשלת ימין נרשמות גזירות קשות כאלו על התורה הקדושה. בהמשך דבריו הפציר בשלטונות לסלק את ידיהם מתלמידי החכמים ומבני התורה הספרדים, ולעזוב אותם לנפשם כדי שיוכלו לשבת ולעסוק בתורה.

ברקע חוק הגיוס שקידמו בש"ס, אשר כולל בתוכו יעדי גיוס מוגדרים מקרב תלמידי הישיבות, הבהיר הרב יוסף כי קיים איסור גורף על הצטרפות לצבא. הרב הצהיר כי מי שעוסק בתורה פטור מללכת לצבא, וסייג מיד כי האיסור תקף גם לגבי אלו שאינם לומדים, תוך שהוא תוהה: "איך ילך לצבא כזה חילוני".